Мишустин: нефтегазовому сектору нужно больше времени для адаптации

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что наиболее сложный период для экономики РФ пройден, она проходит через масштабную трансформацию после разрыва связей с западными партнерами. Он отметил, что больше всего времени для адаптации нужно нефтегазовому сектору.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Михаил Мишустин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Уже к середине текущего года экономика практически полностью восстановилась до докризисных уровней. За исключением, возможно, нефтегазового сектора, которому нужно больше времени, чтобы перестроить товарные потоки и найти новых торговых партнеров»,— сказал премьер в ходе Московского финансового форума (цитата по «Прайму»).

После ввода войск России на Украину западные страны ввели санкции в отношении РФ. Ряд ограничений касался нефтегазового сектора. В частности, страны ЕС и G7 ввели эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов, а также установили потолок цен на российское топливо.

В 2023 году доходы РФ в нефтегазовом секторе начали снижаться. Так, в январе—июле они снизились год к году на 41,4%, опустившись до 4,19 трлн руб. Дефицит бюджета за этот период составил 2,817 трлн руб., или 1,8% ВВП. Согласно проекту бюджета, ненефтегазовые доходы в 2024 году должны вдвое превысить нефтегазовые. На этом же фоне резко выросли внутренние цены на бензин и нефтепродукты.

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Эрдни Кагалтынов