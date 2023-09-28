ВКС России получили новые серийные истребители Су-57

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации передал Воздушно-космическим силам РФ очередные серийные самолеты пятого поколения Су-57 и истребители поколения 4++ Су-35С. Об этом сообщил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Поставки идут в рамках выполнения гособоронзаказа, и до конца 2023 года российские войска получат самолеты следующей очереди»,— говорится в комментарии господина Мантурова в Telegram-канале Минпромторга.

Новые самолеты прошли заводские испытания. Летчики Минобороны проверили их в различных режимах работы. Сколько всего было передано истребителей, не уточняется.

Гендиректор ОАК Юрий Слюсарь отметил, что ВКС уже получили партию Су-57. Остальные самолеты пятого поколения, которые должны поставить в 2023 году, находятся «в процессе окончательной сборки и проходят испытания».

Су-57 — многофункциональный истребитель пятого поколения. Предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение и радиопоглощающее покрытие.

Леонид Уварчев