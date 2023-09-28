Экс-госсекретарь США Майк Помпео: в ходе встреч с Путиным мы шутили о КГБ

Бывший госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным они шутили по поводу КГБ и спецслужб. Об этом он рассказал, выступая на первом Американском средиземноморском инвестиционном форуме в Афинах, передает греческое агентство AMNA.

По мнению господина Помпео, у Владимира Путина есть свое видение восстановления Российской империи. Однако бывший госсекретарь выразил уверенность, что «нормальная жизнь вернется», и союзники США знают, что Вашингтон всегда будет рядом.

Оценивая отношения Китая и России, господин Помпео отметил, что у двух стран более прочные связи, чем три года назад, когда он еще был госсекретарем. При этом, по его мнению, сближение РФ и КНР вызвано необходимостью, но между ними слишком много трений, которые не позволят им оставаться союзниками в долгосрочной перспективе.

Майк Помпео занимал пост госсекретаря с 26 апреля 2018 по 20 января 2021 года во время президентства Дональда Трампа. До этого был директором Центрального разведывательного управления (2017–2018), а также представителем штата Канзас в Конгрессе (2011–2017). С Владимиром Путиным они встречались в мае 2019 года в Сочи.

Подробнее о той встрече читайте в репортаже «Грудой тел, суматохой явлений день отошел».

Эрдни Кагалтынов