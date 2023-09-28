Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Директор ООО «Рыбинская генерация» подозревается в получении взятки

В Ярославской области задержан генеральный директор ООО «Рыбинская генерация», избранный депутат муниципального совета Рыбинска, председатель фракции «Единая Россия» Виктор Тамаров. Его подозревают в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

«По данным следствия, с августа 2022 года по май 2023 года подозреваемый, являясь заместителем генерального директора одного из унитарных предприятий города Рыбинска, получил в качестве взятки денежные средства от представителя коммерческой организации за общее покровительство по службе»,— сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.

Задержание проводили сотрудники УФСБ России по Ярославской области, которые выявили и само преступление. Как рассказал «Ъ» один из депутатов, 27 сентября господин Тамаров участвовал в заседании фракции, после этого перестал выходить на связь. Гендиректор не пришел на первое заседание совета сегодня, 28 сентября, где ему должны были вручить удостоверение депутата.

В 2010 году Виктор Тамаров стал генеральным директором Ярославской генерирующей компании (ЯГК), учрежденной администрацией области. В 2013-м был избран депутатом Ярославской областной думы. В 2017-м осужден Ленинским районным судом Ярославля по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) за финансирование своей избирательной кампании за счет ЯГК. Господин Тамаров был приговорен к условному сроку наказания и амнистирован в связи с 70-летием Победы, но ему пришлось сложить полномочия депутата. ЯГК впоследствии была признана банкротом.

В январе 2023 года Виктор Тамаров был назначен гендиректором ООО «Рыбинская генерация», которая объединяет активы бывшего МУП «Теплоэнерго». В 2019-м МУП было передано в концессию ПАО ТГК-2 и преобразовано в ООО «Рыбинская генерация». В 2022 году компания была продана муниципальному предприятию Рыбинска «Дорожно-эксплуатационное строительство» за символические 70 тыс. руб.

Антон Голицын, Ярославль

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...