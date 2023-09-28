Директор ООО «Рыбинская генерация» подозревается в получении взятки

В Ярославской области задержан генеральный директор ООО «Рыбинская генерация», избранный депутат муниципального совета Рыбинска, председатель фракции «Единая Россия» Виктор Тамаров. Его подозревают в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

«По данным следствия, с августа 2022 года по май 2023 года подозреваемый, являясь заместителем генерального директора одного из унитарных предприятий города Рыбинска, получил в качестве взятки денежные средства от представителя коммерческой организации за общее покровительство по службе»,— сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.

Задержание проводили сотрудники УФСБ России по Ярославской области, которые выявили и само преступление. Как рассказал «Ъ» один из депутатов, 27 сентября господин Тамаров участвовал в заседании фракции, после этого перестал выходить на связь. Гендиректор не пришел на первое заседание совета сегодня, 28 сентября, где ему должны были вручить удостоверение депутата.

В 2010 году Виктор Тамаров стал генеральным директором Ярославской генерирующей компании (ЯГК), учрежденной администрацией области. В 2013-м был избран депутатом Ярославской областной думы. В 2017-м осужден Ленинским районным судом Ярославля по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) за финансирование своей избирательной кампании за счет ЯГК. Господин Тамаров был приговорен к условному сроку наказания и амнистирован в связи с 70-летием Победы, но ему пришлось сложить полномочия депутата. ЯГК впоследствии была признана банкротом.

В январе 2023 года Виктор Тамаров был назначен гендиректором ООО «Рыбинская генерация», которая объединяет активы бывшего МУП «Теплоэнерго». В 2019-м МУП было передано в концессию ПАО ТГК-2 и преобразовано в ООО «Рыбинская генерация». В 2022 году компания была продана муниципальному предприятию Рыбинска «Дорожно-эксплуатационное строительство» за символические 70 тыс. руб.

Антон Голицын, Ярославль