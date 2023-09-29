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Праздник кущей

К читателям газеты «Коммерсантъ»

Главный раввин России Адольф Шаевич

Главный раввин России Адольф Шаевич

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Главный раввин России Адольф Шаевич

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

29 сентября с заходом солнца начинается праздник Суккот. У этого праздника есть несколько названий: праздник шалашей (кущей), праздник сбора урожая, конец странствий по пустыне и избавление еврейского народа от египетского рабства. Суккот продолжается семь дней и завершает цикл новогодних еврейских праздников. На протяжении всего праздника принято жить в особых шалашах, называемых «сукка» (откуда и пошло название праздника). В шалашах устраивают веселые праздничные трапезы, встречают гостей, танцуют и даже спят, если позволяет погода. Это дни радости и веселья. Суккот также является одним из трех паломнических праздников. В древнем Иерусалиме в дни Суккота паломники, закончив сбор урожая, прибывали в Храм. Считается, что во время праздника Суккот Всевышний решает, сколько воды Он пошлет на землю в наступившем году: будет ли много дождей или будет засуха. Во времена Храма существовал обычай совершать в эти дни возлияние воды на храмовый жертвенник — в знак просьбы послать благословенный, обильный дождями год. Воду торжественно черпали из источника Шилоах около Иерусалима, приносили в Храм и возливали на жертвенник. Празднование Суккота — это не просто дань традиции, которая прослеживается еще со времен сорокалетнего странствия по пустыне под предводительством Моисея. В эти дни верующие вспоминают о том, как евреи вышли из Египта и как шли они к земле обетованной. Во время этих странствий наши праотцы жили во временных постройках, но не стены придавали им уверенности и сил, а ощущение присутствия и любви Всевышнего. Мы не должны забывать, что вся наша основательная и устроенная жизнь — временная и никакие надежные стены и крыши не защитят нас от гнева Создателя. Неотъемлемым атрибутом праздника является обряд «арба миним», что в переводе с иврита означает «четыре вида». Это букет из четырех видов растений: этрог — плод дерева семейства цитрусовых, лулав — нераскрывшийся побег финиковой пальмы, адас — мирт, и арава — ветка ивы. Ароматом этих растений наполнен весь праздник, а сам обряд символизирует единство еврейского народа и взаимную ответственность друг за друга, а также призывает улучшать отношения с окружающим миром. Еврейские осенние праздники дают человеку мощный заряд оптимизма, веры в Создателя, ощущение постоянного обновления и возрождения жизни. И именно в эти дни решается судьба каждого из нас. Уходящий год был очень непростым, и я хочу пожелать всем избавления от невзгод, счастливого и сладкого нового года, а также здоровья, мира и благополучия.

Адольф Шаевич, главный раввин России

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