Сегодня исполняется 55 лет президенту и генеральному директору АвтоВАЗа Максиму Соколову

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Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Максим Соколов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Его поздравляет вице-премьер—глава Минпромторга РФ Денис Мантуров:

— Уважаемый Максим Юрьевич! Примите мои искренние поздравления с юбилеем! Ваши уникальный профессиональный опыт и личностные качества настоящего бойца находят свое применение и помогают справляться с задачами любой сложности. Под Вашим руководством АвтоВАЗу удалось сохранить коллектив, восстановить производство и сформировать планы развития собственной технологической базы, которые позволят обеспечить наших граждан доступными автомобилями. Уверен, что Ваш ответственный подход к делу поможет достичь всех намеченных целей. Желаю Вам крепкого здоровья и успехов!

Поздравления передает генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов:

— Уважаемый Максим Юрьевич! Сердечно поздравляю Вас с 55-летием! Известный российский государственный деятель, талантливый управленец, за годы упорного труда Вы достигли больших успехов, получили уважение среди коллег и общественности. Сегодня Ваши знания и опыт востребованы в компании АвтоВАЗ, которая является ключевым производителем отечественных легковых автомобилей, задает высокий темп развития для всей отрасли. Уверен, что Ваша деятельность и в дальнейшем будет такой же плодотворной, направленной на расширение модельного ряда автомобилей, повышение локализации производства, укрепление технологического суверенитета, решение других важных задач. Крепкого Вам здоровья и всего самого наилучшего!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»