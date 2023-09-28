Налоговая подала на банкротство Межрегионального агропромышленного распредцентра

В арбитражный суд Новосибирской области поступило заявление налоговой инспекции о признании банкротом новосибирского ООО «Межрегиональный агропромышленный распределительный центр» (МАРЦ, ранее – ООО «Мандарин»). Сумма задолженности, указанная в карточке дела, составила 5,7 млн руб. Дата рассмотрения заявления судом пока не назначена.

В компании 51% принадлежит ООО «Чистая страна», которым владеет бизнесмен Эдуард Таран. Еще 49% в компании – у ООО «Евразия Сибирь плюс» (100% – у Ильмана Сайханова).

Проект крупного агропромышленного распределительного центра реализован в 2019 году. Инвестиции в него оценивались в 1,5 млрд руб. Заявленная мощность комплекса – 400 тыс. т плодоовощной продукции в год. Сообщалось, что распредцентр будет обслуживать Новосибирскую, Томскую, Омскую области, Красноярский край, Алтай и Кузбасс. Окупить вложения планировалось за четыре года. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка МАРЦ в 2022 году составила 12,7 млн руб. (годом ранее – 10,3 млн руб.), убыток – 48,2 млн руб.

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Оксана Павлова