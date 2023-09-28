На туристическую инфраструктуру нацпарка «Башкирия» потратят до 20 млн рублей

Национальный парк «Башкирия» ищет подрядчика для создания и реконструкции туристической инфраструктуры, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 19,2 млн руб., работы профинансирует федеральный бюджет.

Как указывается в аукционной документации, до 1 декабря в нацпарке появятся, в частности, 28 беседок на восемь мест, 28 кострищ, 18 навесов с подвесными качелями, 20 информационных стендов по экопросвещению, въездная стела, скамьи, мостик через декоративный пруд, туалеты и мусорные контейнеры. Также создадут дендрарий, где установят фонарные столбы, скамейки и мостик через декоративный пруд. Итоги аукциона подведут 5 октября.

Нацпарк «Башкирия» был образован в 1986 году. Он расположен на юго-западных склонах Южного Урала, к западу от водораздельного хребта Уралтау, в юго-восточной части Башкирии, на территории Мелеузовского, Кугарчинского и Бурзянского районов. Площадь парка составляет 82,3 тыс. га. Его территория включает природные комплексы и объекты горных лесов, имеющие экологическую, историческую и эстетическую ценность.

Венера Хисамова

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