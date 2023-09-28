РФ ограничила экспорт электроэнергии из-за нехватки мощностей на Кубани

Россия ограничивает экспорт электроэнергии в южном направлении из-за нехватки свободных мощностей в Краснодарском крае. Как сообщает «Ъ» со ссылкой на представителя российского оператора экспорта электроэнергии «Интер РАО» Александру Панину, это необходимо для поддержания энергобаланса в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Юга.

РФ имеет сетевые связи с Грузией, Азербайджаном и Южной Осетией, через которые также может поставлять электричество в Турцию и Иран. Летом в дневные часы из-за нехватки мощностей на юге страны Россия до нуля снижала возможность поставок энергии в связи с ремонтами на фоне существенного роста потребления из-за жары. Осенью ситуация с экспортом улучшилась, однако все еще возможны существенные ограничения.

При этом перспектив улучшения ситуации с энергобалансом в южных регионах пока нет. В 2024 году нехватка энергомощности может составить 219 МВт, а в 2029 году — уже 857 МВт. Отмечается, что энергодефицит возникает из-за подключения новых потребителей и поставок на новые территории. По прогнозам, из Крыма в Херсонскую и Запорожскую области поставки могут увеличиться до 550 МВт в год, из Краснодарского края в Крым — до 850 МВт. Для решения проблемы предлагается построить в Крыму новую генерацию на 307–338 МВт, а на Кубани— на 550–605 МВт.

Татьяна Ручкина

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