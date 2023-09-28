Итальянские моды
Главные тенденции с миланских подиумов
«Коммерсантъ Стиль» — о самых ярких тенденциях в макияже и прическах завершившейся Миланской недели моды.
Главными событиями Миланской недели моды были дебюты: Питер Хокинс стал новым креативным директором в Tom Ford, Сабато Да Сарно показал первую коллекцию для Gucci, Симон Беллотти начал работать в Bally, а Moschino впервые за много лет вышли без творческого надзора Джереми Скотта. Помимо смелых кадровых перемен стоит отметить, что Неделя моды в Милане — это всегда про гламур и яркие образы, в том числе в прическах и макияже, которые легко и уместно повторить и вне подиумов.
Волосы в деталях
Убранные или распущенные, волосы на Миланской неделе моды были с деталями: повязки, влажные пряди, ленты и ободки.
Подводка для глаз
На миланских подиумах царил черный лайнер в разнообразных формах и его вариации — дымчатый макияж глаз.
Ягодные губы
Визажисты показов увлеклись помадой насыщенных ягодных оттенков: от малинового до темно-вишневого.
Разноцветные тени
На веках — мандарины, розовые лепестки, голубая малина, белые цветы.
Эпоха 20-х
Романтические волны, уложенные гелем и лаком в стиле эпохи джаза начала прошлого века,— снова на подиуме.
Giorgio Armani
Фото: @armanibeauty