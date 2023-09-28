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Коммерсантъ FM
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Итальянские моды

Главные тенденции с миланских подиумов

«Коммерсантъ Стиль» — о самых ярких тенденциях в макияже и прическах завершившейся Миланской недели моды.
Главными событиями Миланской недели моды были дебюты: Питер Хокинс стал новым креативным директором в Tom Ford, Сабато Да Сарно показал первую коллекцию для Gucci, Симон Беллотти начал работать в Bally, а Moschino впервые за много лет вышли без творческого надзора Джереми Скотта. Помимо смелых кадровых перемен стоит отметить, что Неделя моды в Милане — это всегда про гламур и яркие образы, в том числе в прическах и макияже, которые легко и уместно повторить и вне подиумов.

Волосы в деталях

Убранные или распущенные, волосы на Миланской неделе моды были с деталями: повязки, влажные пряди, ленты и ободки.

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Prada

Prada

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Etro

Etro

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Moschino

Moschino

Фото: Ozan Yilmaz / Getty Images

Andreadamo

Andreadamo

Фото: Pietro S. D'Aprano / Getty Images

Versace

Versace

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

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Prada

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Etro

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Moschino

Фото: Ozan Yilmaz / Getty Images

Andreadamo

Фото: Pietro S. D'Aprano / Getty Images

Versace

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Подводка для глаз

На миланских подиумах царил черный лайнер в разнообразных формах и его вариации — дымчатый макияж глаз.

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Moschino

Moschino

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Dolce Gabbana

Dolce Gabbana

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Jil Sander

Jil Sander

Фото: Arnold Jerocki / Getty Images

Tom Ford

Tom Ford

Фото: @tomfodrbeauty

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Moschino

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Dolce Gabbana

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Jil Sander

Фото: Arnold Jerocki / Getty Images

Tom Ford

Фото: @tomfodrbeauty

Ягодные губы

Визажисты показов увлеклись помадой насыщенных ягодных оттенков: от малинового до темно-вишневого.

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Gucci

Gucci

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Salvatore Ferragamo

Salvatore Ferragamo

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Max Mara

Max Mara

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

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Gucci

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Salvatore Ferragamo

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Max Mara

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Разноцветные тени

На веках — мандарины, розовые лепестки, голубая малина, белые цветы.

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Antonio Marras

Antonio Marras

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Prada

Prada

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Giorgio Armani

Giorgio Armani

Фото: @armanibeauty

Etro

Etro

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Del Core

Del Core

Фото: Arnold Jerocki / Getty Images

Следующая фотография
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Antonio Marras

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Prada

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Giorgio Armani

Фото: @armanibeauty

Etro

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Del Core

Фото: Arnold Jerocki / Getty Images

Эпоха 20-х

Романтические волны, уложенные гелем и лаком в стиле эпохи джаза начала прошлого века,— снова на подиуме.

Giorgio Armani

Giorgio Armani

Фото: @armanibeauty

Giorgio Armani

Фото: @armanibeauty

Ирина Кириенко

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