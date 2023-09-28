Итальянские моды

«Коммерсантъ Стиль» — о самых ярких тенденциях в макияже и прическах завершившейся Миланской недели моды.

Главными событиями Миланской недели моды были дебюты: Питер Хокинс стал новым креативным директором в Tom Ford, Сабато Да Сарно показал первую коллекцию для Gucci, Симон Беллотти начал работать в Bally, а Moschino впервые за много лет вышли без творческого надзора Джереми Скотта. Помимо смелых кадровых перемен стоит отметить, что Неделя моды в Милане — это всегда про гламур и яркие образы, в том числе в прическах и макияже, которые легко и уместно повторить и вне подиумов.

Волосы в деталях

Убранные или распущенные, волосы на Миланской неделе моды были с деталями: повязки, влажные пряди, ленты и ободки.

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Подводка для глаз

На миланских подиумах царил черный лайнер в разнообразных формах и его вариации — дымчатый макияж глаз.

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Ягодные губы

Визажисты показов увлеклись помадой насыщенных ягодных оттенков: от малинового до темно-вишневого.

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Разноцветные тени

На веках — мандарины, розовые лепестки, голубая малина, белые цветы.

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Эпоха 20-х

Романтические волны, уложенные гелем и лаком в стиле эпохи джаза начала прошлого века,— снова на подиуме.

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Фото: @armanibeauty Giorgio Armani

Фото: @armanibeauty

Ирина Кириенко