В Севастополе обезврежен агент украинской разведки

По подозрению в госизмене в Севастополе задержан гражданин РФ, который был завербован разведкой Украины, сообщает Крым 24 со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Житель Крыма в 2022 году уехал из России в одну из стран СНГ, чтобы избежать мобилизации. Там он обратился к представителю украинской разведки. После вербовки подозреваемый вернулся в Россию и устроился в компанию, занятую строительством фортификационных сооружений в Крыму. Собранные сведения он передавал на Украину.

Андрей Ульченко

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram