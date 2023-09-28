Пермские власти готовы выделить 29,5 млн рублей на ледовый городок

Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий начала конкурсные процедуры по выбору оператора ледового городка на эспланаде. На эти цели городские власти выделят из бюджета до 29,5 млн руб. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

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Согласно техническому заданию, организация должна создать ледовый городок в период со 2 по 27 декабря текущего года. Срок его работы — до 11 февраля, после чего подрядчик должен провести демонтаж всех объектов. Заявки на госзакупку принимаются до 17 октября.

Главной темой ледовых объектов городка станут русские сказки. Планируется появление девяти ледовых горок разной высоты — от 1 до 3 м. Также будут построены скульптуры «Баба Яга», «Кощей Бессмертный», «Птица Сирин», «Птица Алконост», «Птица Гамаюн», покатушка «Море вздуется бурливо, закипит, подымет вой, хлынет на берег пустой…».

В 2022 году стоимость возведения ледового городка составила 29,7 млн руб. Центральной темой городка стало 300-летие Перми.