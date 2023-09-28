Жительницу Барнаула осудили за связи с украинской террористической организацией

Алтайский краевой суд приговорил 45-летнюю жительницу Барнаула к четырем годам колонии общего режима за сотрудничество с украинской террористической организацией. Как утверждает пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю, женщина искала жителей региона, готовых поджигать здания органов власти.

Пресс-служба УФСБ сообщила ТАСС, что женщину признали виновной по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). По информации ведомства, она начала сотрудничать с украинской террористической организацией в конце 2022 года.

Сотрудники УФСБ задержали женщину в марте 2023 года. Она не признала свою вину, передает ТАСС.

О том, что жительницу Барнаула задержали и обвиняют в преступлении по ст. 275.1 УК РФ пресс-служба УФСБ сообщила в августе этого года. Тогда в ведомстве уточнили, что женщина установила контакт с представителем организации «Легион "Свобода России"» (ЛСР; признана террористической и запрещена в РФ).

Эрдни Кагалтынов