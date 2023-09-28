Лавров заявил о готовности РФ к переговорам по Украине «с учетом реалий»

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва готова к проведению полноценных переговоров переговоров по мирному урегулированию украинского военного конфликта. Однако, по его словам, для РФ важно, чтобы переговоры проводились «с учетом текущих реалий на земле».

«Мы готовы договариваться, но договариваться с учетом тех реалий, которые сейчас сложились на земле и с учетом нашей позиции, которая всем хорошо известна, с учетом наших интересов, интересов нашей безопасности»,— сообщил господин Лавров в интервью ТАСС.

Министр добавил, что для руководства РФ важно сделать все для «недопущения создания на границах России враждебного нацистского режима».

Переговоры между Россией и Украиной прекратились в мае 2022 года. В октябре того же года Владимир Зеленский подписал указ, исключающий возможность дальнейших переговоров с президентом России, пока им является Владимир Путин. В мае текущего года господин Зеленский сказал, что переговоры не начнутся до вывода российских войск с территории Украины. В сентябре нынешнего года в ходе Восточного экономического форума господин Путин публично заявил, что для возобновления мирных переговоров с РФ украинский президент должен отменить свой указ.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов