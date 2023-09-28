ВТБ разрешил иностранному заемщику погасить долг с дисконтом

ВТБ в августе резко увеличил расходы на резервы под кредитные убытки. Во многом это было спровоцировано нестандартным разрешением ситуации с одним из корпоративных заемщиков. Об этом журналистам стало известно из заявления первого зампреда правления ВТБ Дмитрия Пьянова.

Так, госбанк отчислил в резервы за прошедший месяц 31,6 млрд руб., тогда как в июле — 13,4 млрд. При этом большая часть расходов в августе, 24,6 млрд руб.,— это «серьезное досоздание», половина объема которого является «разовым», отметил господин Пьянов. «Это реализовавшийся убыток кредитного характера, связанный с тем, что мы позволили одному нашему заемщику из дружественной страны погасить трансграничный долг с дисконтом». Заемщик является резидентом дружественной страны дальнего зарубежья, но «чувствителен» к санкционному статусу ВТБ, при этом валюта долга была «недружественной».

Стандартная практика банка при погашении кредитов никаких дисконтов не предполагает. Но «логика решения такова, что налоговая структура, особенность страны, особенность судов, которые предусмотрены кредитной документацией, наш санкционный статус говорили о том, что иные сценарии сопряжены с гораздо большим бременем, неочевидными результатами, а у денег есть временная стоимость»,— отметил господин Пьянов.

Стоимость риска в августе из-за этого случая выросла и составила в итоге 1,9% против 1% в июле. Чистая прибыль ВТБ по МСФО в отчетном месяце составила 25,9 млрд руб. против 35,6 млрд в июле. По итогам восьми месяцев банк заработал 351,2 млрд руб. Чистые процентные доходы за этот период составили 500,2 млрд, комиссионные — 139,6 млрд руб.

О результатах сектора — в материале «У банков троятся триллионы».

Ольга Шерункова