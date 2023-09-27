Подоляк: поставки ВСУ ATACMS и Taurus не помогут в противостоянии с РФ

Передача Киеву дальнобойных ракет западного производства ATACMS и Taurus не поможет Вооруженным силам Украины в противостоянии с Россией, поскольку не способна компенсировать разницу в количестве вооружений, сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Даже когда мы получим Taurus, а мы получим, даже если мы получим ATACMS, — это все равно не компенсирует разницу в количестве, которая была у Российской Федерации»,— отметил господин Подоляк в эфире украинского телеканала «Рада».

Украинский чиновник также добавил, что власти страны намерены наращивать собственное производство различных типов вооружений и надеются, что в будущем разница с РФ по количеству ракет и другого оружия будет компенсирована полностью. Однако возможные сроки наступления боевого паритета между сторонами Михаил Подоляк не раскрыл.

Кроме того, он добавил, что поставки западного оружия все равно играют «огромную роль», так как зарубежной вооружение «очень помогает военным на поле боя».

15 сентября глава министерства обороны Германии Борис Писториус предположил, что через пару недель Кабмин ФРГ примет решение о поставках ракет дальнего действия Taurus на Украину. Он призвал Киев отнестись с пониманием к задержке с решением. Крылатая ракета Taurus запускается с истребителя. Она может доставлять 400-килограммовую боеголовку на расстояние свыше 500 км. Как пишут немецкие СМИ, считается эффективной для поражения защищенных целей, таких как командные бункеры или склады боеприпасов. Согласно информации Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, использование таких ракет может позволить ВСУ «добраться до Москвы».

Помимо немецких ракет Taurus, Киев рассчитывает получить и американские ракеты ATACMS (тактические баллистические ракеты класса «земля-земля», дальность их действия — до 300 км). Запускается из реактивных систем залпового огня HIMARS, которые уже есть на вооружении ВСУ. 9 сентября телеканал ABC сообщил, что ракеты ATACMS могут войти в новый пакет американской военной помощи Украине, однако впоследствии в Белом доме решили отложить их поставку на неопределенный срок.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов