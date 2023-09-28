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Коммерсантъ FM
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Диабету грозят федеральным проектом

Президент поручил обеспечить доступность медицинских изделий для таких пациентов

Вчера на совещании с правительством президент поручил Минздраву в недельный срок представить решение проблемы дефицита медицинских изделий для жизнеобеспечения пациентов с диабетом. По данным «Народного фронта» (ОНФ), сейчас они жалуются на нехватку приборов для доставки инсулина и расходников, поскольку регионам необходимо федеральное финансирование для их закупки. По данным “Ъ”, Минздрав уже закончил работу над профильным федеральным проектом, однако его финансирование — 30 млрд руб. на 2023–2025 годы — выглядит недостаточным.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко

Министр здравоохранения Михаил Мурашко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Министр здравоохранения Михаил Мурашко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Вчера на совещании президента с членами правительства глава Минздрава Михаил Мурашко анонсировал структуру целей нового федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом». Сейчас закупки препаратов и расходников для пациентов с диабетом являются ответственностью регионов: после окончания в 2012 году подпрограммы ФЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» и в последние десять лет большая часть субъектов сокращала свои расходы на борьбу с этим заболеванием, что вынудило федеральное правительство в 2022 году начать разработку новой федеральной программы. Сейчас, по данным Минздрава, в России насчитывается 5,3 млн человек с диабетом первого или второго типа (58 тыс.— дети). Расходы на лекарственное обеспечение таких больных составляют 60 млрд руб. в год, и, по оценкам ОНФ, зачастую регионам не хватает этой суммы, чтобы обеспечить всех нуждающихся.

Как рассказал на совещании глава ОНФ Михаил Кузнецов, в ходе опроса россиян ОНФ выяснил, что до 70% пациентов с диабетом сталкивались с дефицитом устройств и более 80% опрошенных — с дефицитом расходников к этим устройствам. «Есть долгое ожидание или отказ в выдаче систем, оборудованных инсулиновой помпой, в первую очередь она необходима детям. Второе — дефицит сенсорных систем, которые не подкалывают инсулин, а передают данные на телефон, для более старшей категории детей. Это самая распространенная проблема, мы ее фиксируем в 63 регионах. И третье — это дефицит расходников, мы его фиксируем в 65 регионах, в первую очередь это сенсоры для помп»,— перечислил он, добавив, что торги по приборам и расходникам на сегодняшний день не проводились в 27 регионах, а в 21 регионе не обеспечена деньгами региональная льгота. В результате родители больных детей регулярно вынуждены отстаивать свое право на лечение в судах. В свою очередь, Владимир Путин поручил присутствовавшему главе Минздрава Михаилу Мурашко представить ему свои предложения по решению проблемы дефицита приборов и расходников через неделю.

Впрочем, задача помочь регионам обеспечить по крайней мере часть пациентов необходимыми им медизделиями и лекарствами и так была заявлена министром в ходе представления нового федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом». Как пояснил господин Мурашко, в нем пять направлений: в первую очередь Минздрав планирует заняться развитием инфраструктуры службы диабета, прежде всего на селе, и дооснастить медучреждения оборудованием для выявления и контроля состояния пациентов. Кроме того, 39 регионов также получат оборудование для лечения последствий диабета — диабетической стопы и ретинопатии (деградации сосудов сетчатки глаза). «Вторая группа мер — это обеспечение работы школ для пациентов с сахарным диабетом. Для пациентов с первым типом это адаптация, а для второго типа сахарного диабета — это в том числе и возможность приостановить течение, поскольку образ жизни в определенной степени влияет на агрессивность и развитие этого заболевания. Третья группа мер — это обучение медицинских работников. В том числе проектом предусмотрено создание единого координационного центра под руководством федерального Центра эндокринологии»,— отметил министр. Четвертое направление — финансовая помощь регионам в обеспечении детей с диабетом первого типа системами непрерывного мониторинга глюкозы; пятое — научно-технические мероприятия, которые помогут фармкомпаниям в разработке отечественных препаратов.

Как следует из письма Минздрава в правительство с описанием параметров федпроекта (есть у “Ъ”), в 2023–2025 годах на него запланировано 30 млрд руб., и этого мало: по расчетам подведомственных структур самого Минздрава, для эффективной борьбы с заболеванием и профилактики наиболее тяжелых осложнений нужно по крайней мере 100 млрд руб. в год (см. “Ъ” от 5 мая 2022 года). Очевидно, что при нынешнем уровне расходов (60 млрд руб. в год) реализация федпроекта с расходами в 10 млрд руб. в год вряд ли кардинально изменит ситуацию. Впрочем, возможно, что в ближайшую неделю Минздрав, ориентируясь на поручение президента, предложит пересмотреть его параметры и предложит Минфину согласовать дополнительные источники средств для увеличения его финансирования.

Анастасия Мануйлова

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