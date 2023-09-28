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Коммерсантъ FM
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Лес прорубился через границу

Экспорт пиломатериалов начал восстанавливаться

Российский сектор пиломатериалов начинает понемногу восстанавливаться. За восемь месяцев экспорт достиг 14 млн кубометров, почти 62% из них — в Китай. При общем падении на 13% ключевые сохранившиеся внешние рынки показывают рост закупок. Эксперты отмечают, что благодаря транспортным субсидиям от государства предприятия Северо-Запада РФ и Сибири наращивают производство, но покрыть убытки 2022 года отрасли пока не удается, а в ряде сегментов сохраняется кризисная ситуация.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Экспорт пиломатериалов из РФ в январе—августе превысил 14 млн кубометров, сообщили “Ъ” в Рослесинфорге — это на 13% меньше, чем за тот же период 2022 года. В агентстве отмечают, что лидером среди покупателей древесины остается Китай, на который пришлось почти две трети поставок (61,7%, рост на 2,7%). Также в первую пятерку импортеров вошли Узбекистан (10%, рост на 0,5%), Казахстан (4,3%, рост на 13,3%), а также Арабские Эмираты (2,6%) и Гонконг (2,4%), поставки в которые увеличились в 1,9 и 1,5 раза соответственно.

В Рослесинфорге отмечают, что, несмотря на традиционное летнее замедление экспорта, 21 страна из 51, закупающей древесину у РФ, показала рост объемов вывоза год к году. «Новым перспективным рынком сбыта» пиломатериалов в агентстве называют Сирию, куда шесть компаний направили пробные партии по 40–150 кубометров каждая.

В структуре экспорта пиломатериалов наиболее востребованы хвойные доски и брусья — 13,3 млн кубометров, или 93,4%, еще 5,6% приходится на долю пилопродукции мягколиственных пород. Оставшуюся часть поставок занимают товары из дуба, бука и ясеня. В Рослесинфорге уточнили, что большая часть российской лесной продукции вывозится в переработанном виде, экспорт кругляка составил всего 1,5 млн кубометров, 1,2 млн кубометров из которых ушли в Китай. В основном это березовые лесоматериалы, не востребованные в России, подчеркнули в агентстве.

По словам директора Рослесинфорга Павла Чащина, лесопромышленники прошли большую часть 2023 года «без особых обвалов и коллапсов». Сложнее всего приходится производителям древесного биотоплива, но и они «постепенно осваивают новые рынки». Производители древесных плит «выходят на устойчивый рост» в последние месяцы, активизировалось производство фанеры. «Транспортные издержки на отправку лесных грузов в Азию железнодорожным и морским транспортом снизились за счет субсидий, благодаря росту внутреннего спроса увеличился объем выпуска продукции на Северо-Западе и в Сибири»,— пояснил господин Чащин.

Глава комитета по лесопромышленному комплексу, сельскому хозяйству, природопользованию и экологии заксобрания Архангельской области Александр Дятлов подтверждает, что рынок «постепенно стал приходить в себя». По его словам, падение цен остановилось, а к концу лета «произошла небольшая коррекция вверх».

Но господин Дятлов уточняет, что «с учетом сложностей в экономике спрос на пиломатериалы остается умеренным, а запасы на складах — достаточно высокими». Также чиновник указывает на «дисбаланс на фрахтовом рынке». В частности, по его словам, на Северо-Западе РФ наблюдается большое предложение контейнеров при нехватке платформ, в то время когда в Сибири — явная нехватка контейнеров.

По мнению Александра Дятлова, даже с учетом субсидий по итогам года крупные компании не компенсируют убытков 2022 года. Наиболее сложная ситуация у лесопильных предприятий: «В целом можно сказать, что особой активности и оживления спроса в третьем и четвертом кварталах нет. Цены на пиломатериалы ниже, чем во втором квартале, но снижение стоимости доставки морским транспортом сокращает убыток. В то же время низкая цена на щепу, а порой и отсутствие спроса не позволяют добиться положительной рентабельности».

В Вятской торгово-промышленной палате также не видят к концу года перспектив для наращивания поставок, отмечая, что «наиболее серьезные проблемы сложились со сбытом пеллет, производство которых в регионе фактически снизилось до нуля».

Ольга Мордюшенко

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