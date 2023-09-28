Аудиторы рвутся за границу

Аудиторы просят разрешить им открывать дочерние структуры в «дружественных» странах при сохранении возможности оказания услуг российским ПАО и предприятиям ОПК. В настоящее время такие возможности ограничены постановлением правительства. Выход на рынок «дружественных» стран может повысить финансовые результаты российских компаний. Однако эксперты предупреждают о серьезной конкуренции со стороны международных сетей и местных аудиторских компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

СРО «Содружество» 27 сентября направила в ЦБ и правительство письмо (с ним ознакомился “Ъ”), в котором обратилась с просьбой скорректировать существующие ограничения в отношении деятельности аудиторских компаний.

Согласно принятому в апреле 2021 года постановлению правительства №622, публичные акционерные общества (ПАО) и предприятия ОПК не могут предоставлять информацию аудиторской организации, находящейся под прямым или косвенным контролем иностранного гражданина, юридического лица, международной компании или входящей с ними в одну группу лиц.

Аудиторы предложили не применять положение постановления №622 в случае, если аудиторская компания не находится под прямым или косвенным контролем иностранного субъекта, является основным хозяйственным обществом по отношению к дочернему — созданному на территории члена ЕАЭС или другой дружественной страны, не входит в одну группу лиц с иностранными субъектами из недружественных государств. Подобное решение прорабатывалось с прошлого года, но так и не было реализовано. В ЦБ оперативно не ответили на запрос “Ъ”. В правительстве РФ письмо еще не получили.

В письме отмечается, что сейчас растет запрос на оказание аудиторско-консалтинговых услуг со стороны российских компаний с дочерними структурами за рубежом, организаций, которые только собираются выходить на международный рынок и «аудируемых лиц, ведущих деятельность на территории ЕАЭС и иных дружественных стран». Оказание услуг за рубежом позволило бы аудиторам «активно расширять присутствие» в дружественных странах и создавать международные группы, подконтрольные российским аудиторским организациям, отмечают авторы письма.

По данным Минфина, по итогам 2022 года на аудиторском рынке работало 2,7 тыс. организаций. Объем оказанных услуг за прошлый год превысил 58 млрд руб., из которых на крупнейшие аудиторские компании пришлось почти 31 млрд руб. Число клиентов аудиторских услуг составило почти 69 тыс.

Действующее положение критикуют в первую очередь за размытость формулировок, поэтому компании в такой законодательной трактовке будут сильно рисковать, если захотят открывать филиалы пусть даже в дружественных государствах, отмечает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин.

По оценке участников рынка, выход в дружественные страны выгоден российским аудиторам. Партнер Б1 Игорь Буян отмечает, что при проведении аудита российских групп по МСФО зачастую приходится проверять и иностранные дочерние компании клиента, что тяжело сделать без собственной структуры в той или иной стране. «Приходится либо отправлять команду аудиторов, что означает высокие расходы, либо привлекать местную аудиторскую компанию, что не всегда оправданно с точки зрения качества», да и клиенты бывают против субподряда, поясняет он. К тому же в случае привлечения субподрядчика приходится делиться с ним прибылью, указывает господин Буян.

Как отмечает управляющий партнер группы компаний «Мариллион» Полина Виксне, присутствие на рынке дружественных стран и стран ЕАЭС будет конкурентным преимуществом в борьбе за крупных клиентов между ключевыми игроками на российском аудиторском рынке. Однако конкурировать за клиентов в дружественных странах будет сложно. Объем рынка аудиторских услуг остальных стран, входящих в ЕАЭС, меньше российского, и на нем уже присутствуют все ключевые игроки — международные сети, локальные компании, обращает внимание госпожа Виксне. Вступать в конкуренцию за локальных клиентов «с нуля», считает она, «вряд ли принесет большое количество рентабельных проектов».

Тем не менее в краткосрочном периоде филиалы и дочерние организации российских аудиторских фирм могут занять 15–20% рынка аудита ЕАЭС, оценивает независимый эксперт Андрей Бархота. В дальнейшем экспансия продолжится, а объем выручки представителей российских аудиторов в странах ЕАЭС может достигнуть 50–70 млрд руб.

Юлия Пославская, Евгения Крючкова