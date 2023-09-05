Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Выписка из квартального плана

Нижегородское правительство отселяет Дмитрия Дзепу дальше от синагоги

Управление государственной охраны объектов культурного наследия (ОКН) Нижегородской области подало судебные иски к предпринимателю Дмитрию Дзепе. У него планируют изъять три давно расселенных дома на Грузинской улице за их ненадлежащее содержание. Предприниматель недоумевает, почему аварийные дома, на расселение которых он потратил $3,5 млн, спустя долгое время признали охраняемыми объектами ОКН. Мирно договориться об их выкупе с региональными властями не удалось, теперь вопрос стоимости изымаемых объектов будет решаться с помощью суда. Изъятие аварийных домов-памятников понадобилось для их реставрации и создания в Нижнем Новгороде заповедного квартала нижегородской синагоги. Этот проект лично курирует заместитель губернатора Олег Беркович. По словам экспертов, есть и московский инвестор, заинтересованный в малоэтажной застройке Грузинской улицы.

В Нижегородский райсуд поступило три судебных иска от управления госохраны ОКН к Дмитрию Дзепе. Как пояснил коммерсант, он является владельцем ряда объектов недвижимости на Грузинской улице, на линии рядом с нижегородской синагогой. Три расселенных дома № 7б, 9в, 11 власти у него хотят изъять в судебном порядке, считая, что он не следит за их состоянием.

Собственник рассказал «Ъ-Привожье» предысторию их расселения: в 2006–2008 годах он стал партнером в бизнес-проекте Марка и Бориса Эвиных, владевших компанией «Эгна-строй». Братья Эвины намеревались возвести рядом с синагогой «высотное 16-этажное здание со шпилями в стиле ампир», рассказал Дмитрий Дзепа. Он за долю в будущей недвижимости взялся расселять признанный аварийным жилой фонд, выкупая в нем квартиры для последующего сноса старых домов под новостройку.

«В итоге я потратил по тем деньгам 3,5 млн долларов на расселение, а проект не состоялся, потому что партнерам в банке “Уралсиб” не дали кредит на строительство. А потом еще в историческом центре Нижнего Новгорода была ограничена высотность застройки. В общем, на этом мое сотрудничество с евреями закончилось», — заключил предприниматель.

По его словам, аварийные дома так и стояли невостребованными, а в 2021 году по инициативе градозащитников их начали признавать объектами культурного наследия, не уведомив об этом собственника. Дмитрий Дзепа, по его словам, об этой процедуре узнал постфактум только в 2022 году. Он не согласен с объективностью заключений историко-культурной экспертизы, на основании которых подлежащие сносу дома управление госохраны ОКН признало охраняемыми памятниками. Предприниматель был готов продать региону эти объекты по рыночной цене, но в минимущества Нижегородской области отвергли сделанное оценщиками заключение, и управление госохраны ОКН пошло в суд за изъятием расселенных домов.

В минимущества сообщили, что господин Дзепа запросил слишком высокую для бюджета цену за выкуп объектов вместе с земельными участками, и теперь в рамках судебных дел вправе ходатайствовать о назначении экспертизы их стоимости. Предложенную владельцем выкупную цену стороны не называют, но Дмитрий Дзепа утверждает, что в рублевом эквиваленте она меньше давно потраченных 3,5 млн долларов. По его словам, признанными памятниками аварийные дома областное правительство хочет выкупить для их последующей реставрации в пользу синагоги.

«Чиновники хотят восстановить на Грузинской улице исторический “еврейский квартал”, как они его называют. Я не против этих планов, но и отдавать свое имущество за копейки не готов. Поймите, не я все это начал», — сообщил коммерсант.

Градозащитник Анна Давыдова заметила, что государство вправе изъять объекты ОКН у недобросовестного собственника. Она рассказала, что от «Заповедных кварталов» входит в рабочую правительственную группу по «ревитализации квартала нижегородской синагоги».

Сейчас разрабатывается его концепция: в историческое место планируется вовлечь всю линию прилегающих к синагоге домов на Грузинской улице с разными собственниками. Рабочую группу, созданную по распоряжению губернатора, возглавил заместитель Олег Беркович. Пока готовящаяся под его эгидой концепция не завершена, а для реставрации домов-памятников еще предстоит найти частных инвесторов, рассказала она. По словам Анны Давыдовой, в глубине квартала синагоги, за линией исторических домов, возможно и новое малоэтажное строительством — в совместной работе с правительством участвуют представители заинтересованного московского инвестора. Называть его госпожа Давыдова не стала. В пресс-службе правительства на адресованные господину Берковичу вопросы оперативно ответить не смогли.

В областном управлении госохраны объектов ОКН сообщили, что собственник Дмитрий Дзепа за время владения домами с 2021 года (начала признания памятниками) не принимал меры к «их сохранению, ремонту и надлежащему содержанию». В результате чего весной в бесхозном доме №11 на Грузинской улице возник пожар, как ранее писал «Ъ-Привожье», его учинил заснувший внутри с сигаретой бомж, которого удалось спасти. Этот дом был внесен в реестр ОКН как жилой дом второй половины XIX — начала XX веков. Дома № 7б и 9в были поставлены государством на охрану как флигель городской усадьбы нижегородского цехового Телогреева и флигель городской усадьбы Тарасовых.

В управлении также добавили, что исторический облик флигеля Телогреева был искажен вследствие проведения незаконных ремонтно-реставрационных работ — они не давали на это разрешение и не согласовали проект, что также стало основанием для судебного иска. По существу споры госоргана с Дмитрием Дзепой начнут рассматриваться с 12 сентября.

Роман Кряжев

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...