Выписка из квартального плана

Управление государственной охраны объектов культурного наследия (ОКН) Нижегородской области подало судебные иски к предпринимателю Дмитрию Дзепе. У него планируют изъять три давно расселенных дома на Грузинской улице за их ненадлежащее содержание. Предприниматель недоумевает, почему аварийные дома, на расселение которых он потратил $3,5 млн, спустя долгое время признали охраняемыми объектами ОКН. Мирно договориться об их выкупе с региональными властями не удалось, теперь вопрос стоимости изымаемых объектов будет решаться с помощью суда. Изъятие аварийных домов-памятников понадобилось для их реставрации и создания в Нижнем Новгороде заповедного квартала нижегородской синагоги. Этот проект лично курирует заместитель губернатора Олег Беркович. По словам экспертов, есть и московский инвестор, заинтересованный в малоэтажной застройке Грузинской улицы.

В Нижегородский райсуд поступило три судебных иска от управления госохраны ОКН к Дмитрию Дзепе. Как пояснил коммерсант, он является владельцем ряда объектов недвижимости на Грузинской улице, на линии рядом с нижегородской синагогой. Три расселенных дома № 7б, 9в, 11 власти у него хотят изъять в судебном порядке, считая, что он не следит за их состоянием.

Собственник рассказал «Ъ-Привожье» предысторию их расселения: в 2006–2008 годах он стал партнером в бизнес-проекте Марка и Бориса Эвиных, владевших компанией «Эгна-строй». Братья Эвины намеревались возвести рядом с синагогой «высотное 16-этажное здание со шпилями в стиле ампир», рассказал Дмитрий Дзепа. Он за долю в будущей недвижимости взялся расселять признанный аварийным жилой фонд, выкупая в нем квартиры для последующего сноса старых домов под новостройку.

«В итоге я потратил по тем деньгам 3,5 млн долларов на расселение, а проект не состоялся, потому что партнерам в банке “Уралсиб” не дали кредит на строительство. А потом еще в историческом центре Нижнего Новгорода была ограничена высотность застройки. В общем, на этом мое сотрудничество с евреями закончилось», — заключил предприниматель.

По его словам, аварийные дома так и стояли невостребованными, а в 2021 году по инициативе градозащитников их начали признавать объектами культурного наследия, не уведомив об этом собственника. Дмитрий Дзепа, по его словам, об этой процедуре узнал постфактум только в 2022 году. Он не согласен с объективностью заключений историко-культурной экспертизы, на основании которых подлежащие сносу дома управление госохраны ОКН признало охраняемыми памятниками. Предприниматель был готов продать региону эти объекты по рыночной цене, но в минимущества Нижегородской области отвергли сделанное оценщиками заключение, и управление госохраны ОКН пошло в суд за изъятием расселенных домов.

В минимущества сообщили, что господин Дзепа запросил слишком высокую для бюджета цену за выкуп объектов вместе с земельными участками, и теперь в рамках судебных дел вправе ходатайствовать о назначении экспертизы их стоимости. Предложенную владельцем выкупную цену стороны не называют, но Дмитрий Дзепа утверждает, что в рублевом эквиваленте она меньше давно потраченных 3,5 млн долларов. По его словам, признанными памятниками аварийные дома областное правительство хочет выкупить для их последующей реставрации в пользу синагоги.

«Чиновники хотят восстановить на Грузинской улице исторический “еврейский квартал”, как они его называют. Я не против этих планов, но и отдавать свое имущество за копейки не готов. Поймите, не я все это начал», — сообщил коммерсант.

Градозащитник Анна Давыдова заметила, что государство вправе изъять объекты ОКН у недобросовестного собственника. Она рассказала, что от «Заповедных кварталов» входит в рабочую правительственную группу по «ревитализации квартала нижегородской синагоги».

Сейчас разрабатывается его концепция: в историческое место планируется вовлечь всю линию прилегающих к синагоге домов на Грузинской улице с разными собственниками. Рабочую группу, созданную по распоряжению губернатора, возглавил заместитель Олег Беркович. Пока готовящаяся под его эгидой концепция не завершена, а для реставрации домов-памятников еще предстоит найти частных инвесторов, рассказала она. По словам Анны Давыдовой, в глубине квартала синагоги, за линией исторических домов, возможно и новое малоэтажное строительством — в совместной работе с правительством участвуют представители заинтересованного московского инвестора. Называть его госпожа Давыдова не стала. В пресс-службе правительства на адресованные господину Берковичу вопросы оперативно ответить не смогли.

В областном управлении госохраны объектов ОКН сообщили, что собственник Дмитрий Дзепа за время владения домами с 2021 года (начала признания памятниками) не принимал меры к «их сохранению, ремонту и надлежащему содержанию». В результате чего весной в бесхозном доме №11 на Грузинской улице возник пожар, как ранее писал «Ъ-Привожье», его учинил заснувший внутри с сигаретой бомж, которого удалось спасти. Этот дом был внесен в реестр ОКН как жилой дом второй половины XIX — начала XX веков. Дома № 7б и 9в были поставлены государством на охрану как флигель городской усадьбы нижегородского цехового Телогреева и флигель городской усадьбы Тарасовых.

В управлении также добавили, что исторический облик флигеля Телогреева был искажен вследствие проведения незаконных ремонтно-реставрационных работ — они не давали на это разрешение и не согласовали проект, что также стало основанием для судебного иска. По существу споры госоргана с Дмитрием Дзепой начнут рассматриваться с 12 сентября.

Роман Кряжев