У коронавируса плохи аутоантитела

Китайские ученые выявили связь между перенесенным коронавирусом и последующим развитием аутоиммунных заболеваний — состояний, при которых иммунная система человека атакует здоровые ткани организма. Они утверждают, что у переболевших COVID-19 возрастают риски развития аутоиммунных артритов, псориаза, рассеянного склероза, васкулита. При этом исследование показало, что введение двух доз вакцины против коронавируса значительно снижало риск развития аутоимунных реакций. Тем временем в России начинается рост заболеваемости коронавирусом — медики объясняют это сезонным похолоданием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

В статье, опубликованной в научном журнале The Lancet, авторы указывают цель своей работы — до них ни в одном научном исследовании не оценивалось влияние вакцины против COVID-19 на риски развития аутоиммунных заболеваний. Поэтому с 1 апреля 2020 года по 15 ноября 2022 года китайские ученые анализировали медицинские карты 1 028 721 жителя Гонконга, заболевшего COVID-19, и 3 168 467 человек без него. Исследователи выяснили, что у переболевших коронавирусом выше риск развития атопического дерматита, пернициозной анемии, спондилоартрита, ревматоидного артрита, других аутоиммунных артритов, псориаза, пемфигоида, болезни Грейвса (аутоиммунная патология щитовидной железы), синдрома антифосфолипидных антител, иммуноопосредованной тромбоцитопении, рассеянного склероза и васкулита по сравнению с пациентами с аналогичными исходными характеристиками без COVID-19.

Ученые отмечают, что риск развития атопического дерматита был самым высоким среди старшей возрастной группы (от 65 лет). Среди возрастной группы 41–64 лет оказалась велика вероятность развития спондилоартрита, ревматоидного артрита, псориаза, рассеянного склероза. Болезнь Грейвса представляла повышенный риск только в возрастной группе 18–40 лет.

Однако исследование показало, что введение двух доз вакцины против коронавируса значительно снижало риск развития пемфигоида, токсического зоба, антифосфолипидного синдрома, иммуноопосредованного снижения количества тромбоцитов и аутоиммунных артритов.

Исследователи и раньше пытались понять, как COVID-19 запускает аутоиммунные заболевания. Так, летом 2021 года сотрудники Бирмингемского университета (Великобритания) изучили частоту и специфичность клинически значимых аутоантител в сыворотке крови 84 человек, ранее инфицированных SARS-CoV-2 и страдающих COVID-19 различной степени тяжести, и сопоставили данные с результатами 32 человек, которые не были инфицированы. У пациентов первой группы аутоантитела (иммунные глобулины, которые направлены на собственные клетки и ткани организма человека) встречались гораздо чаще. Более того, в зависимости от тяжести течения болезни они сохранились в организме даже через пять месяцев после заражения COVID-19. А чем дольше аутоантитела присутствовали в крови, тем выше был риск запуска аутоиммунных заболеваний. Чаще всего этими осложнениями могли быть рассеянный склероз, ревматоидный артрит, системная красная волчанка, псориаз, диабет.

Инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» Татьяна Когут отмечает, что разговор о возможной взаимосвязи между перенесенным COVID-19 и аутоиммунными заболеваниями ведется с первого года пандемии — уже тогда появились первые публикации на эту тему. «Все рассматривалось в рамках постковидного синдрома, и в целом под таким пристальным вниманием еще ни один вирус в истории инфекционных болезней не находился»,— говорит госпожа Когут. Сейчас, по ее словам, исследования направлены на то, чтобы подтвердить эту связь.

Эксперт отмечает, что ранее никто не пытался оценить влияние гриппа или иных респираторных вирусов на развитие аутоиммунных процессов или других заболеваний: «Просто такие исследования не проводились. Вирусы всегда рассматриваются как вероятные триггеры, но не как основные причинные факторы. Потому что для реализации аутоиммунных процессов нужна масса составляющих — генетическая предрасположенность, эпигенетические воздействия, и в том числе перенесенная инфекция».

Поэтому проблема шире, чем возможное влияние только COVID-19, говорит Татьяна Когут. Ученые винят постковидный синдром в том, что он является причиной развития длительных проявлений лихорадки, слабостей, мышечных болей и других симптомов. «Но есть и версия, что не только сам коронавирус может вызывать эти симптомы. После COVID-19 переходят в активную форму персистирующие вирусы герпес-группы, которые и вызывают эти проявления,— продолжает госпожа Когут.— А то, что эти вирусы имеют отношение к развитию аутоиммунных состояний, известно достаточно давно. Поэтому взаимосвязи между возбудителями могут быть гораздо сложнее, чем это кажется на первый взгляд. И коронавирус выступает не как триггер проявления аутоиммунных симптомов, а как триггер других возбудителей, которые тоже могут быть к этому причастны».

В России тем временем снова растет число случаев инфицирования COVID-19. По данным оперштаба по борьбе с инфекцией, показатель заболеваемости с 14 по 20 августа увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 16,1%. В период с 7 по 13 августа сообщалось об увеличении заболеваемости на 1,9%. Госпитализирована с 14 по 20 августа 1 тыс. человек, это на 3,1% больше, чем неделей ранее. Роспотребнадзор объясняет рост заболеваемости коронавирусом сезонностью и приближением осенних холодов.

Наталья Костарнова