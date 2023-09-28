«Метромолл» меняет жилье на апартаменты

Омский девелопер «Метромолл» отказался от планов перепрофилировать площади в доме Фурмана под жилье. Вместо этого в здании в районе станции метро «Выборгская» откроется четырехзвездочный апарт-отель на 110 номеров под управлением компании «МТЛ-Апарт». В перспективе девелопер планирует приобретение новых объектов в Санкт-Петербурге под аналогичные функции. Привлечение профильного оператора поможет «Мегамоллу» с продажами, но спрос на апартаменты сдерживает ужесточение регулирования и высокие процентные ставки по кредитам, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Под отель будет приспособлена отдельная нежилая часть здания, которая не имеет охранных обязательств

Фото: wikipedia.org Под отель будет приспособлена отдельная нежилая часть здания, которая не имеет охранных обязательств

Фото: wikipedia.org

Компания ДЭК (входит в омскую ГК «Метромолл») переделает часть дома Фурмана на улице Смолячкова, 15–17, в районе станции метро «Выборгская» под апарт-отель уровня «четыре звезды». Об этом на BestBreakfast рассказал гендиректор компании «МТЛ-Апарт» (будет управлять объектом) Николай Антонов. Совладелец ГК «Метромолл» Олег Швецов подтвердил «Ъ-СПб» эту информацию. Гостиница Furman by Avenue Apart займет 4,4 тыс. кв. м будет рассчитана на 110 номеров, ее открытие запланировано на вторую половину 2024 года.

«Метромолл» управляет одноименным торгово-офисным комплексом и коттеджным поселком «Ближние дачи» в Омске, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Площади в доме Фурмана девелопер приобрел на торгах в августе прошлого года. Сумма сделки составила 193 млн рублей, что на 85,7 млн выше изначальной цены. Это первый объект группы на рынке Санкт-Петербурга.

Как пояснил господин Антонов, под отель будет приспособлена отдельная нежилая часть здания, которая не имеет охранных обязательств. Стоимость работ может составить не менее 440 млн рублей, подсчитал управляющий партнер Rusland SP Андрей Бойков. Руководитель проектов отдела инвестиций NF Group в Санкт-Петербурге Сергей Дуванов говорит как минимум о 450–500 млн рублей.

Изначально «Метромолл» собирался перепрофилировать площади под жилье, но затем пересмотрел свои планы. Апартаменты требуют более существенных вложений, поскольку сдаются с отделкой и меблировкой, указывает генеральный директор Maris Борис Мошенский. Смена первоначальных планов может быть связана со статусом памятника, которым обладает здание, и наличием других собственников, полагает эксперт. Объект более реалистично переформатировать под апартаменты, поскольку речь идет о сохранении нежилой функции объекта, соглашается господин Бойков.

Анализ рынка показал, что апартаменты являются самой перспективной функцией для использования площадей, говорит господин Швецов. В следующем году этот рынок ожидает подъем и рост цен, уверен предприниматель. В перспективе «Метромолл» планирует запуск новых апарт-отелей и ведет поиск подходящих объектов, уточнил он.

Наличие такого партнера, как «МТЛ-Апарт», поможет девелоперу с реализацией апартаментов и маркетингом, уверен господин Бойков. Однако спрос на апартаменты сдерживает желание государства классифицировать их как полноценное жилье, обеспеченное всей необходимой социальной инфраструктурой, обращает внимание господин Дуванов. Кроме того, на интересе к этому формату недвижимости негативно сказывается повышение процентных ставок, добавляет эксперт. В результате потребители продолжают приобретать апартаменты, но делают это более сдержанно, чем два года назад, резюмирует он.

По данным Maris, за первые шесть месяцев 2023 года в Санкт-Петербурге было продано 874 лота в этом сегменте, что на 51% меньше, чем годом ранее. При этом средняя стоимость объектов за этот период выросла на 15%.

Константин Куркин