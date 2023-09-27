К майорам проявили оперативный интерес

В Санкт-Петербурге двое бывших оперативников уголовного розыска оказались на скамье подсудимых по обвинению во взяточничестве. Речь идет о сумме свыше 1,5 млн руб. и двух смартфонах. По версии следствия, полицейские за вознаграждение покрывали преступления, связанные с незаконным переоформлением квартир: по роду своей служебной деятельности правоохранители занимались в том числе расследованием дел, где пострадавшими были незащищенные слои населения.

Как стало известно «Ъ», в отношении майоров петербургской полиции 36-летнего Алексея Бабина и 34-летнего Алексея Касапу было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Оба несли службу в 7-м отделе (занимается раскрытием мошенничеств) управления уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Стаж работы в органах у каждого превышает 15 лет. Первый занимал должность начальника, второй был его заместителем.

Бывшим сотрудникам угрозыска инкриминируется покровительство мошенниками, которые обманом отбирали квартиры у местных жителей, а затем пытались продать.

Полицейскими заинтересовалось региональное управление ФСБ в начале текущего года, а задержали их 1 марта. По версии чекистов, фигуранты с марта по июль 2022 года осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела, связанного с мошенническими действиями при продаже квартиры (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как утверждает следствие, экс-оперативники довели до «черных риелторов», что вскоре те понесут наказание, и предложили за вознаграждение не проводить в отношении подозреваемых оперативно-разыскные мероприятия (ОРМ), а также не предоставлять информацию об указанных лицах в орган следствия. За это господа Бабин и Касапу, по информации источников «Ъ», получили 1,7 млн руб. и два мобильных телефона общей стоимостью выше 160 тыс. руб. Примечательно, что взятку, по данным следствия, фигуранты потребовали от того, кто в 2017 году уже был осужден за аналогичное преступление.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург