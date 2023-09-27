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Жители Вишневки пожаловались прокурору на отсутствие обещанной школы

Жители казанского поселка Вишневка, чьи дети на снегу просили главу Татарстана Рустама Минниханова построить им школу, вновь подняли вопрос о ней на приеме у заместителя прокурора Татарстана Ильнура Ибрагимова в среду.

«По озвученным вопросам организованы проверки, ход и результаты которых взяты на контроль в аппарате надзорного ведомства»,— сообщила прокуратура Татарстана.

На приеме граждан также присутствовали старший помощник прокурора республики по рассмотрению обращений и приему граждан Ирина Петрова, исполняющий обязанности прокурора города Казани Денис Хабибуллин, представители администрации Советского района и МУП «Водоканал».

В марте 2021 года жители поселков Вишневка и Привольный выстроились в слово «школа» на снегу и попросили о ее строительстве Рустама Минниханова. В январе 2022 года сообщалось, что под школу выделили участок площадью 3,5 га на улице Фиалковая. Год назад 1 сентября школьники этих поселков пришли на линейку к несуществующей школе, чтобы вновь привлечь внимание властей к проблеме. Через неделю в мэрии Казани заявили, что техзадание на проектирование школы в поселке Вишневка находится в стадии утверждения. Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров, сообщил, что в городе не хватает 30 школ, а на строительство каждой требуется 1,5 млрд руб. Школы «одним днем не появятся», сказал он.

Полина Петрова

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