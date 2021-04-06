Детям ищут место

Вопрос нехватки школьных мест стоит в 30 микрорайонах Казани. Однако из-за «ограниченности бюджета» чиновникам «нужно время», чтобы добиться выделения денег у республиканского правительства на новые учреждения. Об этом заявил вчера глава городского исполкома Рустем Гафаров. К сентябрю удастся открыть лишь две новые школы — в жилых комплексах «Салават Купере» и «Арт сити». Жителям поселков, которые ранее привлекли к этой проблеме внимание флешмобом с участием детей, пока предлагают лишь организацию школьных автобусов до других учреждений.

О том, что в школах Казани не хватает более 30 тыс. мест, глава исполкома Рустем Гафаров сообщил на аппаратном совещании в мэрии в понедельник. Он заверил, что чиновники ищут «любые пути», чтобы решить проблему, однако сослался на «ограниченность бюджета». «Обосновываем свои нужды в правительстве республики, заявляемся на федеральные программы. Все школы, необходимые городу, будут построены, но на это нужно время»,— сказал господин Гафаров.

Проблема нехватки школ в Казани была поднята в конце марта жителями пригородных поселков Вишневка и Привольный. Они сняли ролик, на котором дети выстроились в слово «школа» на снегу и попросили о строительстве нового учреждения президента Татарстана Рустама Минниханова.

В описании к видеоролику было сказано, что дети «встали на колени», потому что «доведены до отчаяния»: «Надеемся, что наконец-то первое лицо Татарстана обратит внимание на страдания детей и их родителей».

Флешмоб с участием детей вызвал широкий резонанс в федеральных СМИ. Жителей к себе на личный прием пригласил прокурор Татарстана Илдус Нафиков, который обещал проконтролировать строительство школы. Власти Казани уже определили место для учреждения, но конкретные сроки открытия пока не называют. Рустам Минниханов в свою очередь поручил создать специальный «институт пространственного развития», который займется проектированием новых социальных объектов и выявит, где принимались «решения о строительстве жилых массивов без учета необходимой инфраструктуры».

Вчера Рустем Гафаров признал, что необходимость такого института «действительно назрела». «Мы это видим по ситуации в наших поселках. Они изначально возникали и развивались по логике сельских поселений. Потом вошли в границы нашего города. Но, к сожалению, их трансформация в городские микрорайоны проходит очень непросто. Для развития социальной и коммунальной инфраструктуры много препятствий, в первую очередь это отсутствие муниципальных земель»,— сказал глава исполкома. Он назвал справедливыми претензии жителей Вишневки и Привольного.

Вместе с тем власти отмечают, что проблема нехватки мест в школах касается не только поселков — «в целом это большая проблема». На совещании начальник управления образования Ирек Ризванов сообщил, что в следующем году в школу пойдут на 9,5 тыс. учеников больше, чем в прошлом году. Вместе с тем уже сейчас проектная мощность превышена в 125 зданиях школ: это 62,8% от общего их количества.

При этом к осени планируется открыть лишь два учебных заведения: школа в жилищном комплексе «Арт сити» на 1501 место и гимназия в ЖК «Салават Купере» на 1224 места. В ближайшее время также планируется создание 32 пристроев к школам города, где разместятся учебные площади и пищеблоки.

«Вопрос нехватки школ стоит в 30 микрорайонах, наиболее остро — в 18»,— резюмировал Рустем Гафаров. При этом он заявил, что «как бы негативно ни относились наши некоторые жители, мы строим школы больше основной массы городов России». Глава исполкома обещал, что в тех микрорайонах, где пока нет возможности построить школы, будут организованы школьные автобусные маршруты.

Кирилл Антонов