В Сочи отменено более 120 судебных актов о выделении земли и узаконивании строений

Комиссия Краснодарского краевого суда и Совета судей края в ходе проверки в Центральном районном суде Сочи выявила около двухсот спорных решений о незаконном распоряжении государственными и муниципальными землями, а также о самовольном строительстве, сообщили «Ъ-Юг» в крайсуде. Более ста двадцати незаконных судебных актов уже отменены апелляционной инстанцией, остальные находятся на рассмотрении.

По итогам проверки деятельности Центрального районного суда Сочи судьи Валерий Слука и Руслан Тайгибов были привлечены к дисциплинарной ответственности в виде прекращения полномочий с лишением квалификационного класса. Председатель суда Владимир Бахметьев и судья Владислав Власенко добровольно ушли в отставку, но в крайсуде считают, что причиной этих решений стали итоги работы комиссии.

Выявленные проверкой нарушения в работе судей касались разрешения земельных споров, а также споров об объектах капитального строительства. Заявитель, намеревающийся получить участок в Сочи в обход законных административных процедур, обращался не в мэрию, а напрямую в суд. Проверка выявила, что в подобных спорах судьями была налажена схема по выводу земельных массивов из государственной и муниципальной собственности. В ситуации с узакониванием самовольного строительства судьи Центрального суда Сочи удовлетворяли иски граждан, которые вели бесконтрольное строительство различных объектов (жилые и гостевые дома, гостиницы, торговые центры и павильоны) в отсутствие разрешительной и проектной документации, без государственной экспертизы, вне осуществления строительного надзора.

Отмена ранее вынесенных судебных актов, как считают в краевом суде, задела интересы некоторых крупных участников строительного рынка. В СМИ появились сообщения о том, что в отношении инициаторов проверки в краевом суде и Совете судей края возможны различные негативные действия, как в правовом поле, так и вне его, добавил «Ъ-Юг» представитель ведомства.