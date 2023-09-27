Сенатором от Псковской области назначен замкомандующего ВДВ Алексей Наумец

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назначил первого заместителя командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) Алексея Наумца сенатором от региона. Официально исполнять обязанности сенатора господин Наумец начнет завтра, 28 сентября, сообщила пресс-служба правительства Псковской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Наумец

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС Алексей Наумец

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

На встрече в правительстве господа Ведерников и Наумец обсудили основные направления совместной работы. Одним из них является защита военнослужащих и членов их семей, отметил губернатор. «Приложу все усилия, чтобы максимально реализовать поставленные задачи»,— ответил Алексей Наумец (цитата по сайту правительства Псковской области).

Генерал-майор Алексей Наумец имеет звание генерал-майора. В российских вооруженных силах он работает с 1986 года. С 1990 по 2003 год проходил службу в Воздушно-десантных войсках на различных должностях в Белорусском, Сибирском и Северо-Кавказском военных округах. С 2013 по 2018 год господин Наумец был командиром псковского соединения ВДВ. Заместителем начальника штаба ВДВ Алексей Наумец был назначен в феврале 2018 года. В 2019 году стал временно исполняющим обязанности начальника штаба — первым заместителем командующего ВДВ.

На посту сенатора Псковской области Алексей Наумец сменил Елену Бибикову. Она занимала эту должность с сентября 2014 года. Ее полномочия истекают в сентябре текущего года.

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