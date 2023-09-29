Винный и не винный

Сельский туризм — одно из новых направлений отечественного АПК. На Дону оно динамично развивается, в основном, благодаря виноградарско-винодельческим хозяйствам, которые вкладывают собственные средства и привлекают госфинансирование. В прошлом году количество туристов на донских винодельнях выросло вдвое. В 2023-м хозяйства и правительство региона рассчитывают на увеличение турпотока минимум на 30%. По мнению экспертов, у агротуризма на юге хорошие перспективы, при условии, что бизнес и власти положительно решат земельный, инфраструктурный и кадровый вопросы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ГранТы Минсельхоза РФ на сумму до 10 млн руб. на проект позволяет фермерам развивать гостевую инфраструктуру и проводить мероприятия, помогающие увеличить турпоток

Фото: Donland.ru ГранТы Минсельхоза РФ на сумму до 10 млн руб. на проект позволяет фермерам развивать гостевую инфраструктуру и проводить мероприятия, помогающие увеличить турпоток

Фото: Donland.ru

С 2024 года Минсельхоз РФ расширит меры господдержки участников проектов по развитию сельского туризма. Об этом директор Агентства развития сельских территорий Рената Бибарсова заявила на Всероссийском форуме содействия развитию предпринимательства в АПК России, который в начале сентября проходил в Туле. По словам госпожи Бибарсовой, прежде всего господдержка будет оказана проектам, в которых сельхозпроизводители предоставят единый комплекс услуг. «Например, в одном конкретном населенном пункте — несколько товаропроизводителей или несколько населенных пунктов, где производители оказывают услуги по агротуризму, и все они завязаны в единый маршрут, входят в одну туристическую программу. Такие комплексные проекты будут иметь преимущественное право при рассмотрении», — пояснила Рената Бибарсова.

Речь о предоставлении предпринимателям целевых грантов «Агротуризм», которые получатели должны будут направить на развитие инфраструктуры: создание объектов размещения, их подключение к инженерным сетям, монтаж и покупку оборудования, благоустройство территории и т. д. Эту поддержку Минсельхоз России предоставляет с 2022 года. Каждый фермер, подавший в министерство заявку, может получить сумму до 10 млн руб. Срок окупаемости проекта не должен превышать пяти лет. Часть средств в проект должен вложить сам предприниматель. Так, для получения гранта до 3 млн руб. инвестору необходимо вложить 10% от стоимости проекта, до 5 млн руб. — 15%, до 8 млн руб. — 20%, до 10 млн руб. — не менее 25%. Отбор проектов на получение гранта проводит Минсельхоз.

Как сказано на сайте Минсельхоза, в 2022 году выбрали 51 проект развития сельского туризма, а общая сумма грантов составила 300 млн руб. В 2023-м объем финансирования увеличился до 500 млн руб., началась реализация еще 73 проектов. В 2024 году общая сумму финансирования агротуристических проектов составит 700 млн руб., уточняется в сообщении. «Собственно говоря, на следующий год мы проекты уже отобрали. Но будут также рассматриваться в приоритетном порядке проекты на основе кооперационных связей (о чем говорилось выше)», — сказала госпожа Бибарсова.

Получатели таких грантов есть, например, в Ростовской области. В 2022 году среди победителей было два донских предприятия. Общая сумма грантов составила 20 млн руб. Проект фермерского хозяйства Натальи Щепетьевой «Агротуристический кластер “Био-Хутор Петровский”» предусматривал создание в 2023 году туристических объектов для посещения и ознакомления с производством органической продукции: хлеб, сухарики, цельнозерновая мука, хлопья, крупа, зерно, бобовые, а также развитие областного фестиваля сельского и гастрономического туризма «Хутор фест». В результате, практически все из задуманного уже выполнено.

Второй победитель — фермер-винодел Николай Молчанов. На средства гранта он реализовал проект «Отдых выходного дня», чтобы увеличить производство винограда с 15 т до 35 т, организовать познавательные и гастрономические туры с доведением среднегодового посещения до 1,5 тыс. человек.

В 2023 году среди получателей гранта «Агротуризм» оказались уже четыре донских предприятия. Все — представители винного туризма: хозяйство Николая Молчанова (второй раз подряд), «Усадьба Саркел», «Винабани» (Vinabani ) и «Эльбузд». «Средства федерального гранта помогут этим хозяйствам создать места для размещения туристов и улучшить инфраструктуру», — отметил заместитель губернатора министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский. По его словам, история донского виноградарства насчитывает 2 тыс. лет. Исторически центрами местного виноделия были станицы Раздорская и Цимлянская. Успешно виноградорством и виноделием занимались станицы Кумшацкая, Мелиховская, Константиновская и Золотовская.

В российском законодательстве понятие «сельский (или аграрный) туризм» появилось в середине 2021 года, после того как в июле президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон №318-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" и статью 7 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства"». С 1 января 2022 года этот ФЗ вступил в силу. В документе зафиксировано, что данное направление туризма предусматривает посещение сельской местности (а также малых городов РФ с численностью населения до 30 тыс. человек), для отдыха, приобщения к традиционному укладу жизни, ознакомления с деятельностью и участия в сельхозработах без извлечения материальной выгоды. Поддержка и развитие агротуризма отнесены к направлениям господдержки развития АПК.

Сами участники рынка аграрный туризм разделяют по целям путешествия на самостоятельный, гастрономический (эногастрономический, винный), дачный, познавательный и экологический. Следовательно, объектами сельского туризма являются фермы, плантации, виноградники и сады.

От экскурсий до проживания

Пока на территории России наиболее популярным видом агротуризма является винный. Впрочем, для этого есть основания. Во-первых, винодельческие хозяйства и предприятия с собственными виноградниками стали активно зазывать к себе туристов задолго до того, как понятие «сельский туризм» закрепилось в российском законодательстве. Например, на Дону завод «Цимлянские вина» и хозяйство «Ведерниковъ» еще более 10 лет назад проводили для туристических групп экскурсии и дегустации. Во-вторых, в последние годы отечественные вина набирают популярность. Многие регионы РФ, особенно южные, уделяют серьезное внимание развитию объектов виноградарства и виноделия, в том числе и как точек притяжения туристов. Так происходит и в Ростовской области. Здесь более половины объектов агротуризма — это виноградники и действующие при них винодельни. По словам заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Дона Елены Толмасовой, в регионе виноделием занимаются восемь лицензированных предприятий и фермерских хозяйств. Кроме того, есть десяток гаражных виноделов, которые проводят индивидуальные туры по своим винодельням, а продукцию выпускают маленькими партиями (не более тысячи бутылок) и продают исключительно на ярмарках и фестивалях. Наиболее заметными представителями винного туризма в регионе являются АО «Цимлянские вина», «Винодельня Ведерниковъ», «Вилла Звезда», «Усадьба Саркел», «Винодельня Молчанова», «Эдьбузд», Vinabani, студия вина «Галина» («Вина Арпачина») и др. В винодельческом регионе «Долина Дона» действуют несколько региональных и межрегиональных энотуристических маршрутов. Например, межрегиональный маршрут «Винные дороги Боспорского царства» объединяет 27 виноделен юга России, у которых сохранились памятники древней культуры или действуют музеи истории виноделия, есть интересные экскурсионные программы.

Сейчас в Цимлянске идет реализация проекта винно-туристического кластера. Он включает строительство отеля и конгрессного комплекса. В паспорте проекта зафиксировано, что предпринятая в предыдущие годы глобальная реконструкция корпусов и оборудования АО «Цимлянские вина» привела к пониманию необходимости расширения сопутствующих функций на прилегающей территории. «Отель, музей, конференц-зал, ресторан, СПА, площадь для проведения фестивалей — все эти элементы составили целостную концепцию, — разъясняют инициаторы проекта. — За отправную точку взяли образ руин кирпичных спиртовых складов великого князя Константина и первой на Дону мельницы промышленника Парамонова. Красный кирпич, использовавшийся для строительства зданий XIX века, был взят из конструкций древнехазарской крепости Саркел, ныне находящейся на дне Цимлянского водохранилища». О стоимости проекта и сроках его завершения представители завода не сообщили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Только за один 2022 год количество винных туристов на Дону увеличилось с 5 тысяч человек до 10 тысяч

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Только за один 2022 год количество винных туристов на Дону увеличилось с 5 тысяч человек до 10 тысяч

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Винодел Николай Молчанов рассказал BG, что в своем хозяйстве организовал работу так, чтобы туристы к ним приезжали не только в пик сезона, но и в межсезонье. «С февраля по апрель у нас организовано посещение виноградников, обрезка неукрывных лоз, заготовка лозы с маточников и др. работы, — объяснил фермер. — С мая по июль вместе с туристами проводили уход за лавандовыми полями и виноградниками. С августа по октябрь гости участвовали в сборе винограда. В ноябре и декабре — в приготовлении вина. В конце визита каждая программа дополнялась дегустацией и экскурсией по винодельне».

«Винодельня Молчанова» расположена на въезде в поселок Краснодонский в Волгодонском районе, почти в 300 км от Ростова-на-Дону. В январе 2023 года в интервью «Эксперту-ЮГ» господин Молчанов рассказывал о намерении построить дегустационный комплекс, приобрести оборудование, построить кемпинг из 10 модульных домов. Винодел планировал вложить собственные 3,5 млн руб. и рассчитывал на господдержку. Средства гранта «Агротуризм» (10 млн руб.) позволят виноделу реализовать его инвестпрограмму.

«На Дону есть все возможности для развития винного туризма, который нужно продвигать в сотрудничестве с региональными властями. “Диких” туристов сейчас достаточно, но хотелось бы большей активности со стороны турфирм. Они могут собирать организованные группы с большим количеством человек», — подчеркнул в беседе с BG донской винодел, основатель семейного предприятия Vinabani Юрий Химичев, также получивший в текущем году федеральный грант.

По мнению предпринимателя, для туристов наличие только виноградников и винодельни — это крайне мало. Люди хотят отдохнуть, оценить блюда местной кухни, насладиться видами. На территории винодельни есть столовая, но семья Химичевых намерена сделать здесь еще зону барбекю, разбить парк, устроить бассейн, а главное — увеличить гостевой фонд до восьми номеров. Для этого Юрий Химичев планирует строить дополнительные домики. В проект развития гостевой инфраструктуры глава Vinabani намерен инвестировать собственные деньги (более 15 млн руб.) и средства гранта (еще порядка 10 млн руб.).

Общая площадь виноградников Vinabani в Мартыновском районе — почти 130 га, с которых хозяйство собирает около 660 т в год. Практически все идет на производство тихих вин из европейских сортов и донских автохтонов. С 2019 года хозяйство стало принимать туристов. Супруги Химичевы сами проводят экскурсии по цехам и виноградникам. В программе — дегустация вин за обедом или ужином, блюда донской кухни.

Еще один получатель гранта — К(Ф)Х Игоря Губина, которое владеет винодельней «Усадьба Саркел» в Цимлянском районе региона. Это объект эногастрономического туризма. На его территории — два дегустационных зала, шоу-рум, бассейн, видовая беседка, детская площадка, терраса, мангальная зона, готовится к открытию физиокабинет с эно-терапевтическим направлением. Рядом с виноградниками — гостевые дома с номерами, из каждого открывается вид на виноградники и Цимлянское водохранилище. В 10 минутах ходьбы находится белопесчаный пляж с живописными берегами. С 2018 года в «Усадьбе Саркел» действует сыроварня мощностью 2 т в месяц. Как пояснил Игорь Губин, сыры здесь готовятся из фермерского молока, по оригинальным швейцарским, итальянским и донским рецептам. «С 2020 года мы наблюдаем рост потока туристов на нашу усадьбу. Для гостей проводим экскурсии на виноградник с рассказом об истории отрасли, дегустации наших вин и сыров. Также у нас проходят и корпоративные мероприятия, организуются прогулки на плоту с рыбалкой и купанием», — рассказал предприниматель.

По данным правительства Ростовской области, в 2022 году местные винодельни посетило 10 тыс. туристов, ровно вдвое больше, чем годом ранее. По прогнозам минэкономразвития региона, в 2023 году турпоток на Дон увеличится минимум на 30%. Произойдет это за счет развития всех направлений туризма. В том числе и сельского.

Другие виды

В Ростовской области развиваются и другие объекты сельского туризма. Например, расположенное в станице Мелиховской Усть-Донецкого района форелевое хозяйство «Рыбный Хутор» (К(Ф)Х Александра Ажогина) в 2022 году победило во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Экономическая политика и муниципальные финансы». Здесь около 20 баз отдыха, ежегодно сюда приезжают сотни туристов, поток стабильно растет, рассказал BG рыбовод Александр Ермаков. «Всего за один день туристы могут выловить до 50 кг форели. Наша форелевая ферма привлекает людей, которые любят хорошую рыбалку в тихом аутентичном месте», — заметил господин Ермаков.

«Зачастую владельцы сельхозпредприятий наивно полагают, что туристам достаточно показать производство и все, — заметила Дарья Соловьева, директор по коммуникациям “Био-Хутора Петровский”, который развивает культуру органического земледелия и помогает туристам погрузиться в атмосферу жизни на ферме. — Работа с туристами — это формирование продукта с разработкой маршрутов, интересного и погружающего в детали рассказа, чтобы дать человеку возможность поработать и стать частью проекта, чтобы были все удобства, места, где можно поесть и переночевать».

По словам госпожи Соловьевой, возможность получить грант стимулировала «Био-хутор Петровский» развивать агротуризм. «Мы понимали, что без собственных вложений и готового турпродукта нет смысла заявляться на грант, — пояснила эксперт. — Мы работали сами и нам очень хорошо помогли специалисты областного Агентства по развитию туризма. Они приезжали к нам, проводили инспекцию, помогали делать технологическую карту экскурсии, консультировали. В итоге, наша компания вошла в число получателей федерального гранта».

Еще один пример «не винного» агротуризма — «Экопарк Кочетов городок» в станице Кочетовской Семикаракорского района. Комплекс включает глэмпинг, памятник природы регионального значения «Урочище Церковный рынок» площадью 116 га (расположен на правом берегу Дона, занимает часть территории государственного заповедника ГОЗ Бугровский) и отреставрированный казачий курень 1905 года, приспособленный для загородного отдыха. Кроме того, для желающих остаться на ночлег есть несколько комфортных шатров с двуспальными кроватями. Сама Кочетовская — это казачья станица донского правобережья, основанная в 1672 году. Здесь много памятников архитектуры — куреней с резными деревянными ставнями. Экскурсию по станице проводят сотрудники расположенного здесь же музея писателя Виталия Закруткина.

По мнению куратора туристического комплекса «Экопарк Кочетов городок» Романа Кравцова, идеальным является такой агротуристический объект, на территории которого можно погрузиться в атмосферу сельского быта и днем, и ночью. «Например, поспать на перине “из детства”, проснуться под утренние крики петухов, которых на Дону называют “кочеты”. И это не только наш комплекс. Например, по такому же принципу работают с гостями семейные экофермы в Азовском, Семикаракорском и Усть-Донецком районах», — пояснил господин Кравцов.

Исполнительный директор ООО «Судаков Тревел» Наталья Судакова уверена, что Ростовская область обладает достаточными природными ресурсами и локациями для бурного развития агротуризма. Речь, в частности, о территориях рядом с Таганрогским заливом и городом Азовом. «Это хорошие места. В хуторах и станицах соблюдаются казачьи обычаи, развивается частное виноделие, есть животноводческие фермы, ремесленные мастерские. Некоторые из этих малых поселений выглядят как музеи под открытым небом, со старинными постройками. Но эти локации надо привести в порядок, благоустроить, сделать привлекательными для туристов», — заметила эксперт.

Вопросы и возможности

По словам опрошенных BG представителей отрасли, у южного агротуризма есть хороший потенциал для развития, но для этого надо решить несколько важных вопросов. Первый из них — земельный: владельцам объектов агротуризма надо законодательно разрешить строить гостиницы и другие элементы гостевой инфраструктуры на землях сельхозназначения. О такой необходимости премьер-министр России Михаил Мишустин говорил еще в начале 2021 года во время рабочей поездки в Карелию. По словам главы правительства, в стране есть запрет на использование земель сельхозназначения в целях туризма, а перевод земель из этой категории в категорию разрешенного использования — достаточно сложный инструментарий.

Однако пока вопрос законодательно не решен. Предпринимателям приходится переводить землю из одной категории в другую. Процесс бюрократический, сложный, отнимает много времени и сил, подчеркивали виноделы в беседе с BG. По словам управляющего партнера КФХ «Благолюбов» Аллы Пашковой, если будет принят закон, который позволяет строить туристические объекты на землях сельхозназначения, это, конечно же, даст хороший импульс к развитию агротуризма. С коллегой согласился Игорь Губин, по мнению которого надо законодательно разрешить строить при виноградниках объекты размещения, площадь которых должна быть не меньше 0,5% от общего размера земельного участка. «Основа для туризма — это средства размещения, инфраструктура, благодаря которой турист сможет отдохнуть, посетить развлекательные мероприятия. Иначе невозможно развиваться», — резюмировал винодел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению опрошенных экспертов, в Ростовской области много перспективных для туристов сельских локаций, но там не хватает средств размещения и есть дефицит квалифицированных сотрудников для приема гостей

Фото: Donland.ru По мнению опрошенных экспертов, в Ростовской области много перспективных для туристов сельских локаций, но там не хватает средств размещения и есть дефицит квалифицированных сотрудников для приема гостей

Фото: Donland.ru

Второй вопрос — инфраструктурный. И это касается не только гостиниц, кемпингов, средств размещения, о чем выше говорили представители отрасли. У них есть нарекания к качеству дорог, связи, сетевой и инженерной инфраструктуры. «У бизнеса есть желание инвестировать в развитие, даже несмотря на то, что для получения гранта необходимо, чтобы до 25% от общей стоимости проекта составляли собственные средства (инвестора), — уверен господин Губин. — Сдерживает развитие тот факт, что очень часто отсутствуют дороги к объектам туризма, а следить за состоянием дорожного фонда — обязанность районных администраций и глав сельских поселений. Необходимы и средства навигации, плакаты, таблички, указатели, возможность размещения рекламы на государственных ресурсах, площадках структур, которые занимаются туризмом и наверняка заинтересованы в его развитии». «Есть вопросы к дорогам, освещению улиц, наличию пешеходных зон, качеству подачи электроэнергии, — признал Роман Кравцов. — Эти проблемы не решить только силами частных компаний, без участия государства».

Третий вопрос — кадровый. Алла Пашкова назвала его самым болезненным. «В нашем населенном пункте, Любовке, немного жителей: одни работают в хозяйстве, другие — на виноградниках, — рассказала эксперт. — Если на территории будут глэмпинги, то понадобится постоянный персонал, чтобы не только поддерживать чистоту, но и обслуживать объекты, готовить, обеспечивать гостям комфортный отдых». По мнению Романа Кравцова, высококлассные специалисты не хотят жить за городом, а опыт потенциальных сельских кандидатов не соответствует запросам целевой аудитории на клиентоориентированность и качество обслуживания.

Отчасти проблему позволит решить сотрудничество вузов и бизнеса. Недавно, в рамках XIV Фестиваля науки юга России директор института туризма, сервиса и креативных индустрий ЮФУ Сергей Горяйнов сообщил о том, что уже в этом году на базе Южного федерального университета откроется школа винного и эногастрономического туризма при участии компании «Абрау-Дюрсо». «Речь о школе в самом широком смысле слова, — пояснил господин Горяйнов. — Школы, которая должна впитать в себя весь научный, кадровый, эмоциональный потенциал юга. В рамках создания школы “Абрау-Дюрсо” появится площадка, которая объединит сразу несколько научных направлений, связанных с виноделием и энотуризмом. Кроме того, школа — это еще и совокупность глобальных проектов, связанных с почвоведением, генетикой и водными ресурсами. В этот проект будет вовлечен не только ЮФУ и его структурные подразделения, но и другие научные центры страны». Ранее, как сообщал РБК, университет при участии «Абрау-Дюрсо» разработал технологические карты винных маршрутов Ростовской области. В перечень мест вошли «Вина Арпачина», АО «Цимлянские вина», «Усадьба Саркел», «Эльбузд» и др. Создание школы стало очередным шагом партнерства бизнеса и вуза.

Надежда Феденко, Владимир Андреев