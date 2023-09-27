Роллы доставили в стационар

Суд вынес обвинительный приговор 30-летнему старшему повару тольяттинской сети ресторанов быстрого питания «Кусай», продукцией которой в прошлом году отравились 93 человека, из них 48 человек, включая 17 детей, были госпитализированы. Как установили следствие и суд, в роллах, изготовленных в ресторане индивидуальной предпринимательницы Анастасии Косиновой, содержались патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы. Старший повар, как сообщает прокуратура, признан виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических правил и приговорен к году ограничения свободы. Как сообщил «Ъ» источник в правоохранительных органах, речь идет о Дмитрии Корзюкове. Он полностью признал вину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Тольятти 30-летний старший повар сети ресторанов быстрого питания «Кусай» признан виновным в массовом отравлении потребителей, произошедшем в прошлом году. Об этом сообщает прокуратура Центрального района Тольятти. Как рассказал «Ъ» источник в правоохранительных органах, осужденным является Дмитрий Корзюков. Продукцией ресторана «Кусай», принадлежащего индивидуальной предпринимательнице Анастасии Косиновой, в начале июня 2022 года отравились 93 человека, из них 48 человек, включая 17 детей, были госпитализированы в стационар, еще 45 потребителей проходили лечение амбулаторно.

В курином филе, которое использовалось для приготовления роллов, эксперты обнаружили патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, которые привели к заболеванию клиентов ресторана «Кусай» сальмонеллезной инфекцией.

Уголовное дело было возбуждено по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), но потом дело переквалифицировали на ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей). Как выяснили следователи, в обязанности старшего повара входило руководство кухней и мониторинг соблюдения санитарно-гигиенических норм. «Непосредственно под его руководством сотрудники кафе, не прошедшие в полном объеме медицинский осмотр, нарушая санитарно-эпидемиологические правила, санитарно-профилактические и противоэпидемические технологии изготовления и хранения готовых блюд, приготовили роллы из ингредиентов, не имеющих данных о времени изготовления»,— говорится в сообщении прокуратуры.

В сентябре 2022 года суд удовлетворил иск надзорного органа о взыскании с заведения компенсации морального вреда в пользу пострадавших детей, однако о ее размере не сообщалось. По данным на июнь 2022 года, у сети было два филиала в Самаре и три — в Тольятти. Владельцами некоторых точек были ИП Станислав Косинов и ООО «Буржуй». Сейчас, судя по информации в открытых источниках, количество точек не изменилось.

Дмитрий Корзюков признал свою вину в полном объеме. Суд с учетом мнения прокурора назначил виновному в массовом отравлении людей наказание в виде ограничения свободы на год.

Осужденный должен отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции два раза в месяц, не посещать массовые мероприятия, находиться ночью дома и не менять место жительства без уведомления. Судя по данным социальной сети «ВКонтакте», 30-летний Дмитрий Корзюков проживает в Тольятти, женат, имеет двух малолетних детей. Анастасия Косинова на просьбу «Ъ» о комментарии в соцсетях не ответила.

В 2021 году за аналогичное преступление осудили бывшего управляющего сетью Farfor в Самаре Артема Исаева. Суд признал его виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ), и приговорили к году ограничения свободы. Роллами, изготовленными в самарском филиале федеральной сети ресторанов Farfor, отравились 74 человека, в том числе 12 несовершеннолетних. Головной офис компании признал ошибку. Ресторан выплатил пострадавшим от отравления клиентам более 1 млн руб. компенсации.

Сабрина Самедова, Самара