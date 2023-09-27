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Уборка сахарной свеклы в Нижегородской области завершена на 46%

В Нижегородской области с начала нового сезона произведено 536 т. сахарного песка. По данным областного минсельхоза, на 26 сентября Сергачский сахарный завод переработал 8,2 тыс. т сахарной свеклы.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего с начала уборочной кампании свекла в регионе убрана с площади 5,6 тыс. га, что составляет 46% от плана. Всего собрано 164,1 тыс. т корнеплодов. Уборка продолжается в Сергачском, Княгининском, Спасском, Пильнинском, Гагинском, Сеченовском, Шатковском районах.

Как сообщалось, с начала года нижегородские предприятия АПК в качестве господдержки 4,4 млрд руб. Еще 1,3 млрд руб. будут доведены им до конца года.

Андрей Репин

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