ТАСС: начальник ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю задержан

В среду, 27 сентября, правоохранители задержали начальника главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю генерал-лейтенанта внутренней службы Олега Волынкина. Чиновник подозревается в злоупотреблении полномочиями, сообщает ТАСС со ссылкой на источника в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Подробности дела не уточняются. Известно, что речь идет о должностном нарушении от 2021 года.

В пресс-службе ГУ МЧС России по региону не смогли оперативно прокомментировать сообщение о задержании Олега Волынкина.

Должность начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Олег Волынкин занимает с 3 марта 2020 года.

Олег Волынкин родился в 1967 году в Кишиневе. Он служит в системе МЧС России с 1994 года. Службу начинал в должности старшего офицера оперативного отдела штаба по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Хабаровского края. С 1997 по 2002 год занимал должность заместителя начальника отдела оперативного планирования Главного управления по делам ГО и ЧС Хабаровского края. С 2008 по 2011 — первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. 1 мая 2017 года назначен начальником ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Олег Волынкин награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и Орденом Почета.

Тат Гаспарян

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