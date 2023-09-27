Бербок попросила допустить международных наблюдателей в Карабах

Глава МИД Германии Анналена Бербок попросила президента Азербайджана Ильхама Алиева допустить международных наблюдателей в Нагорный Карабах. Она также сообщила, что Германия более чем в два раза увеличит финансирование Международного Красного Креста (МККК), который отправляет гуманитарную помощь в регион.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анналена Бербок

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Анналена Бербок

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Я решила еще раз значительно увеличить нашу гуманитарную помощь и увеличить наше дополнительное финансирование Международного комитета Красного Креста с €2 до 5 млн евро ($5,28 млн)»,— сообщила госпожа Бербок, ее заявление приводит Reuters.

Несмотря на окончание боевых действий в регионе, представители армянского населения говорят, что их держат в осаде и жалуются на недостаток еды, электричества и топлива. Гуманитарную помощь в регион доставляют российские миротворцы и Красный Крест.

19 сентября Ильхам Алиев объявил о начале «антитеррористической операции» в Карабахе. Она была закончена на следующий день вечером 20 сентября. Армия Нагорного Карабаха согласилась сдать оружие.

Власти Азербайджана планируют организовать интеграцию армян Карабаха в азербайджанское общество. Из региона были эвакуированы около десяти тысяч армянского населения. Власти непризнанной Карабаха говорят, что в Армению намерены уехать около 120 тыс. этнических армян.

Власти США предлагали создать международную миссию для обеспечения безопасности и соблюдения прав жителей Нагорного Карабаха. Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен говорил по телефону с Ильхамом Алиевым, во время которого попросил защитить права жителей Нагорного Карабаха и провести амнистию.

О том, как Армения и Азербайджан решают вопрос с беженцами из Нагорного Карабаха,— в материале «Ъ» «Переходному периоду пишут сценарии».

Анастасия Ларина