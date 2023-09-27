«Парма» подписала контракт с чемпионом России по баскетболу 3х3

БК «Парма» подписал соглашение о сотрудничестве с российским тяжелым форвардом Дмитрием Чебуркиным. Как сообщает пресс-служба клуба, контракт подписан по схеме 1+1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: БК «Парма» Фото: БК «Парма»

Игроку 26 лет, его рост 200 см, вес 100 кг. На данный момент Дмитрий Чебуркин является одним из самых опытных и ярких игроков по баскетболу 3х3 в РФ: он чемпион России, обладатель Кубка России и вице-чемпион мирового тура. Форвард имеет также опыт выступления на международном уровне в составе сборной России по баскетболу 3х3.

Во время подготовки к сезону баскетболист заслужил доверие тренерского штаба «Пармы», регулярно выходил на паркет в составе основной команды и внес большой вклад в победу пермского БК на «Кубке Приматова» в Самаре. «Он добавил в ротации команды, а также жесткости под кольцом и на периметре, и теперь мы имеем большую вариативность в игре. Думаю, что вместе мы станем еще сильнее», — отметил главный тренер БК «Парма» Евгений Пашутин.