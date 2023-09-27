В Петербурге задержали двух предполагаемых сообщниц поджигателя военкомата

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали двух женщин, которых подозревают в том, что они помогли Максиму Асрияну в подготовке поджога военкомата во Фрунзенском районе в октябре 2022 года, сообщает РБК Петербург со ссылкой на источники.

Были задержаны две женщины — 26 и 28 лет. По версии следствия, они знали, что господин Асриян поддерживает Вооруженные силы Украины и собирается поджечь один из военкоматов в Петербурге. Следователи считают, что они купили ему средство для розжига, чтобы он смог изготовить «коктейль Молотова».

В отношении задержанных ФСБ возбудило уголовное дело по статье о несообщении о готовящемся преступлении. Суд избрал им меру пресечения в виде подписки о невыезде, в их квартирах прошли обыски. По информации СМИ, обе женщины занимаются преподаванием: одна учит английскому языку, другая дает уроки музыки.

Максим Асриян, который предпринял попытку поджога военкомата в Фрунзенском районе в октябре 2022 года, сейчас находится в СИЗО. Тогда же, в октябре 2022 года, он был задержан. Его подозревают в покушении на теракт (ч.3 ст.30 и ч.1 ст.205 УК РФ). Между тем, поджечь военкомат мужчине не удалась. В ночь на 1 октября он пришел к зданию военкомата, но увидев наряд Росгвардии, передумал. По мнению следователей, господин Асриян решил поджечь военкомат, так как придерживался экстремистских взглядов и испытывал недовольство действующей властью. В декабре 2022 года его добавили в реестр экстремистов и террористов.

Максим Асриян окончил медколледж при СПбГУ по специальности «сестринское дело», работал в реанимации, во время пандемии — в красной зоне. На момент задержания он работал медбратом терапевтического отделения 14-ой поликлиники Выборгского района.

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