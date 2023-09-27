Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что аплодисменты президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады в адрес 98-летнего Ярослава Хунки, воевавшего в дивизии СС «Галичина», подтверждают «нацистскую идеологию Киева». Власти Канады утверждали, что никто из присутствующих не знал о его прошлом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Пристрастие к нацистской идеологии киевского режима — это не новость, это то, о чем мы говорим уже долго. Тот факт, что Зеленский также стоя рукоплескал фашисту, лишний раз это подтверждает»,— сказал пресс-секретарь на брифинге.

По словам пресс-секретаря Владимира Путина, в Кремле рассчитывают, что власти Канады предадут 98-летнего мужчину правосудию или выдадут его государству, которое инициирует процесс против него.

На заседании парламента Канады 22 сентября в присутствии Владимира Зеленского спикер Палаты общин Канады Энтони Рота попросил всех поаплодировать присутствующему украинцу Ярославу Хунке. Спикер Палаты общин представил его как «ветерана борьбы против русских».

Центр по изучению холокоста «Друзья Симона Визенталя» опубликовал информацию о мужчине, из которой следует, что тот служил в дивизии СС «Галичина». Спикер Палаты общин Канады извинился прежде всего перед еврейской общиной Канады и заявил, что он не знал о прошлом Ярослава Хунки, как и остальные участники заседания.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердил, что ни он, ни делегация Владимира Зеленского не знали о приглашении в парламент, ставшем причиной скандала. МИД Канады призвал отправить Энтони Рота в отставку, после этого он объявил о намерении покинуть должность. Члены парламента Канады согласились с предложением осудить нацизм во всех его формах и выразить солидарность с его жертвами.

О реакции Госдумы — в материале «Ъ» «Где неофашизм, там и метадон».