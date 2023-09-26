Издательство Hobby World вложит 500 млн рублей в завод настольных игр

Крупнейшее российское издательство настольных игр Hobby World построит завод в промышленном парке «Боровлево-3» под Тверью. Об этом «Ведомостям» сообщил гендиректор компании Михаил Акулов. Он оценил инвестиции в проект в 500 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По его словам, ввести завод в эксплуатацию планируется к весне 2025 года. Его мощность будет составлять 9 млн экземпляров игр в год. На новой площадке также запустят цех литья пластмассовых фигурок, которые раньше, «как правило, импортировались», уточнил господин Акулов.

Как он пояснил, расширение производственных мощностей обусловлено стратегическими задачами издательства. В течение пяти лет Hobby World намерено нарастить долю на российском рынке до 20%. Также издательство хочет расширить продажи в странах СНГ и выйти «на новые для компании зарубежные рынки».

Hobby World включает бренды Hobby World и Magellan (выпускает в России игры «Особняки безумия», «Мафия. Вся семья в сборе», «Взрывные котята», «Свинтус»). Сейчас издательство использует для производства арендованное помещение в Твери и выпускает около 3 млн экземпляров игр в год.

Лаура Кеффер