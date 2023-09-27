В петербургском «Экспофоруме» открылся 6-й рыбопромышленный форум

Первый день Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий стартовал в санкт-петербургском «Экспофоруме», передает корреспондент «Ъ-СПб».

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Более 15 тыс. гостей смогут осмотреть экспозицию, которая развернулась на площади 26 тыс. кв. метров. В рамках форума уделят внимание аквакультуре, вылову и переработке, судостроению и судоремонту, а также технике, продукции и ее логистике. Участниками выступят более 400 человек.

Свои наработки по этой тематике представят компании не только из России, но и Турции, Китая, ЮАР, США, Финляндии, Армении, Беларуси, Омана, Бангладеш и Южной Кореи. В рамках форума пройдут более 20 мероприятий, запланированы выступления 128 спикеров индустрии. Ожидается, что на одной из сессий выступит министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге прошел форум «Нева-2023», на котором АО «ОСК» впервые представило шесть экспонатов.

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