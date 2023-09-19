В Петербурге открылась международная судостроительная выставка «Нева-2023»

В петербургском «Экспофоруме» 18 сентября открылась XVII международная выставка, посвященная гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению шельфа «Нева-2023». Выставка продлится до 21 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Медиацентр выставки «Нева-2021» Фото: Медиацентр выставки «Нева-2021»

В выставке принимают участие свыше 600 компаний, 537 из России и 107 зарубежных. В этом году среди иностранных участников — Китай, Турция, Индия, Индонезия, ЮАР, Вьетнам, Азейбаржан и Беларусь, сообщил корреспондент «Ведомости Северо-Запад». Самые крупные экспозиции среди зарубежных компаний у Турции и Китая: на выставке представлена продукция 50 китайских и 40 турецких компаний. В работе выставки также предусмотрена деловая программа, в частности, запланировано пленарное заседание «Морская отрасль России: новые приоритеты на фоне глобальных вызовов».

По традиции, один из крупнейших стендов занимает АО «Объединенная судостроительная корпорация». На стенде представлены как реализованные проекты, так и суда, которые находятся в разработке. Впервые ОСК представила круизный лайнер смешанного плавания 00840 «Карелия», спроектированный КБ «Вымпел», арктический круизный лайнер и морской пассажирский катамаран на 150 человек «Алмаз», кормовой морозильный траулер проекта КМТ 02.01 «Норд Пилигрим», многоцелевое сухогрузное судно проекта 15760 «Донбасс» и танкер-химовоз 90101 «Иберия».

Выставка-форум, посвященная судостроению и смежным отраслям, проходит в Петербурге раз в два года уже более 30 лет. Она проводится при поддержке Минпромторга, Минтранса и ведущих отраслевых объединений и ассоциаций.

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