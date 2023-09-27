В дорожный фонд Петербурга будут поступать штрафы от нарушителей-дальнобойщиков

Заксобрание Санкт-Петербурга в окончательном третьем чтении приняло законопроект о расширении списка источников пополнения городского дорожного фонда, передает корреспондент «Ъ-СПб». Перечень пополнится штрафами за нарушение ПДД дальнобойщиками.

Как указано в проекте закона, поступление в фонд штрафов от водителей тяжеловесного и крупногабаритного транспорта будут учитываться при составлении бюджета на следующий год.

Авторами инициативы выступили депутаты Ирина Иванова (КПРФ), Антон Соловьев («Единая Россия») и Денис Четырбок («Единая Россия»). Документ отправлен на подписание губернатору Петербурга.

Напомним, ранее ЗакС Петербурга разрешил тратить маткапитал на ДМС и платные медуслуги.

Полина Пучкова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте