ЗакС Петербурга разрешил тратить маткапитал на ДМС и платные медуслуги

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга на заседании 27 сентября в третьем чтении приняли закон, который позволяет тратить средства из регионального материнского капитала на внесение взносов на добровольное медицинское страхование ребенка и оплату платных медицинских услуг.

За законопроект проголосовали 49 парламентариев, против — ноль, передает корреспондент «Ъ-СПб». Теперь документ будет направлен на подписание губернатору города.

По данным Смольного, с 2012 года материнский капитал в получили свыше 63 тыс. петербургских семей. Почти половина при этом не реализовала пособие. Планируется, что расширение возможностей маткапитала даст семьям возможность реализовать выделенные средства.

Сейчас размер регионального материнского капитала в Санкт-Петербурге составляет 194 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что губернатор Петербурга Александр Беглов подписал изменения в городской закон о расходовании средств регионального маткапитала на газификацию жилья.

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