Фабрика грез получила контракт мечты

Многомесячная забастовка голливудских сценаристов завершилась подписанием соглашения, в рамках которого сценаристы получат существенное прибавление в зарплатах и гонорарах. Кроме того, авторы добились ограничения использования искусственного интеллекта (ИИ), бурное развитие которого уже вызвало опасение представителей многих творческих профессий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Chris Pizzello / AP Фото: Chris Pizzello / AP

Минувшей ночью представители Американской гильдии сценаристов (WGA) и Альянса производителей кино- и телепродукции (AMPTP) достигли соглашения о прекращении забастовки голливудских сценаристов, продолжавшейся с мая. В рамках него подписан новый контракт до мая 2026 года. Ключевыми требованиями профсоюза сценаристов были увеличение заработной платы и гонораров из-за роста инфляции и популярности стримингового контента, а также ограничение использования генеративного ИИ в создании контента.

Профсоюзу удалось добиться и того, и другого — базовая зарплата сценаристов, входящих в WGA, будет сразу увеличена на 5%, еще на 4% в мае 2024 года и еще на 3,5% в мае 2025 года. Кроме того, компании, с которыми сотрудничают сценаристы, увеличат отчисления на медицинскую страховку для них — до 12% выручки, полученной от продажи контента, созданного этими сценаристами.

Существенного успеха профсоюз добился и в части отчислений от сериалов и стримингового контента — по крупным проектам, как, например, сериалы с бюджетом от $30 млн, минимальный гонорар сценариста вырастет на 18%, до $100 тыс.

По крупным стриминговым проектам гонорары будут увеличены на 25%. Кроме того, сценаристам будут выплачиваться бонусы, если тот или иной проект окажется популярным в первое время после запуска. Бонус составит 50% от первоначального гонорара за каждую серию, если шоу в первые три месяца показа посмотрит минимум 20% подписчиков того или иного сервиса. По оценкам CNN, в этом случае бонус сценариста может составить около $9 тыс. за получасовую серию и более $16 тыс. за часовую серию или эпизод шоу.

Кроме того, стриминговые сервисы типа Netflix, Disney+ и т. д. будут обязаны представлять подробную и прозрачную схему, как именно транслируются те или иные шоу и сериалы, методику замеров популярности, подсчета зрителей и т. д.

Отдельные пункты соглашения посвящены ограничению использования ИИ студиями.

В частности, обговаривается, что ИИ «не может писать или переписывать литературный материал, а генерированный ИИ контент не может являться источником такого материала».

Право использовать или не использовать ИИ остается за самим сценаристом — он может выбрать, какие вспомогательные функции может осуществлять ИИ, предварительно обговорив это со студией, если это использование не входит в противоречие с действующим законодательством или правилами самой компании-производителя контента. Кроме того, компания не может обязать сценариста использовать ИИ. Если же сценарист сам хочет это сделать, компания обязана раскрывать данные о том, как именно был использован ИИ. Профсоюз сценаристов также оставляет за собой право контролировать, не используются ли тексты того или иного сценариста для обучения генеративного ИИ, чтобы воспрепятствовать воспроизведению стиля сценариста в будущем без его участия.

Использование ИИ для генерации текстов вызвало особую обеспокоенность представителей творческих профессий. На прошлой неделе 17 известных американских писателей и представляющая их права Гильдия авторов подали коллективный иск в суд Манхэттена к компании OpenAI, разработавшей чатбот ChatGPT. В числе истцов — Джон Гришэм, Джордж Р. Р. Мартин, Джоди Пиколт и др. Они обвиняют OpenAI в нарушении авторских прав, а именно в том, что компания использовала тексты писателей для обучения своего чатбота ChatGPT незаконно и не получив необходимого разрешения. Истцы просят суд признать вину OpenAI и определить сумму нанесенного им ущерба.

Достигнутое соглашение между профсоюзом сценаристов и голливудскими компаниями завершает 148-дневную забастовку, ставшую второй по длительности в истории WGA.

Эта забастовка уже привела к отмене или переносу ряда крупных проектов и мероприятий. Было перенесено более 15 мероприятий по вручению премий в области кино и телевидения, в том числе премий «Эмми» и MTV. Перенеслись на более поздний срок или были вынуждены внести изменения в свою программу более 10 фестивалей, в том числе Международный кинофестиваль в Локарно, Международный кинофестиваль в Торонто и др. Отложены и перенесены съемки и премьеры более 30 кинофильмов, в том числе «Аватар» 3 и 4, «Гран Туризмо», «Годзилла против Кинг-Конга: Новая империя», новое продолжение фильма про Человека-паука и т. д. Перенеслись на более поздний срок более 40 телепроектов, в том числе продолжение культового sci-fi сериала «Вавилон-5», а также «Дюна», 911, CSI и др.

Убытки студий, телеканалов и рекламодателей от забастовки только подсчитываются. Но для одной только Warner Bros. Discovery она может обойтись в $500 млн — в начале сентября компания предупредила регуляторов и инвесторов, что забастовка может сократить годовую выручку компании на $300−500 млн. Таким образом, общая выручка Warner Bros. Discovery по итогам текущего года может составить не $11 млрд, как ожидалось ранее, а $10,5 млрд.

Евгений Хвостик