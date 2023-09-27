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Коммерсантъ FM
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Фабрика грез получила контракт мечты

Профсоюз голливудских сценаристов добился повышения зарплат и ограничения использования ИИ

Многомесячная забастовка голливудских сценаристов завершилась подписанием соглашения, в рамках которого сценаристы получат существенное прибавление в зарплатах и гонорарах. Кроме того, авторы добились ограничения использования искусственного интеллекта (ИИ), бурное развитие которого уже вызвало опасение представителей многих творческих профессий.

Фото: Chris Pizzello / AP

Фото: Chris Pizzello / AP

Минувшей ночью представители Американской гильдии сценаристов (WGA) и Альянса производителей кино- и телепродукции (AMPTP) достигли соглашения о прекращении забастовки голливудских сценаристов, продолжавшейся с мая. В рамках него подписан новый контракт до мая 2026 года. Ключевыми требованиями профсоюза сценаристов были увеличение заработной платы и гонораров из-за роста инфляции и популярности стримингового контента, а также ограничение использования генеративного ИИ в создании контента.

Профсоюзу удалось добиться и того, и другого — базовая зарплата сценаристов, входящих в WGA, будет сразу увеличена на 5%, еще на 4% в мае 2024 года и еще на 3,5% в мае 2025 года. Кроме того, компании, с которыми сотрудничают сценаристы, увеличат отчисления на медицинскую страховку для них — до 12% выручки, полученной от продажи контента, созданного этими сценаристами.

Существенного успеха профсоюз добился и в части отчислений от сериалов и стримингового контента — по крупным проектам, как, например, сериалы с бюджетом от $30 млн, минимальный гонорар сценариста вырастет на 18%, до $100 тыс.

По крупным стриминговым проектам гонорары будут увеличены на 25%. Кроме того, сценаристам будут выплачиваться бонусы, если тот или иной проект окажется популярным в первое время после запуска. Бонус составит 50% от первоначального гонорара за каждую серию, если шоу в первые три месяца показа посмотрит минимум 20% подписчиков того или иного сервиса. По оценкам CNN, в этом случае бонус сценариста может составить около $9 тыс. за получасовую серию и более $16 тыс. за часовую серию или эпизод шоу.

Кроме того, стриминговые сервисы типа Netflix, Disney+ и т. д. будут обязаны представлять подробную и прозрачную схему, как именно транслируются те или иные шоу и сериалы, методику замеров популярности, подсчета зрителей и т. д.

Отдельные пункты соглашения посвящены ограничению использования ИИ студиями.

В частности, обговаривается, что ИИ «не может писать или переписывать литературный материал, а генерированный ИИ контент не может являться источником такого материала».

Право использовать или не использовать ИИ остается за самим сценаристом — он может выбрать, какие вспомогательные функции может осуществлять ИИ, предварительно обговорив это со студией, если это использование не входит в противоречие с действующим законодательством или правилами самой компании-производителя контента. Кроме того, компания не может обязать сценариста использовать ИИ. Если же сценарист сам хочет это сделать, компания обязана раскрывать данные о том, как именно был использован ИИ. Профсоюз сценаристов также оставляет за собой право контролировать, не используются ли тексты того или иного сценариста для обучения генеративного ИИ, чтобы воспрепятствовать воспроизведению стиля сценариста в будущем без его участия.

Киностудии согласились улучшить условия труда, чтобы избежать новых забастовок режиссеров

Использование ИИ для генерации текстов вызвало особую обеспокоенность представителей творческих профессий. На прошлой неделе 17 известных американских писателей и представляющая их права Гильдия авторов подали коллективный иск в суд Манхэттена к компании OpenAI, разработавшей чатбот ChatGPT. В числе истцов — Джон Гришэм, Джордж Р. Р. Мартин, Джоди Пиколт и др. Они обвиняют OpenAI в нарушении авторских прав, а именно в том, что компания использовала тексты писателей для обучения своего чатбота ChatGPT незаконно и не получив необходимого разрешения. Истцы просят суд признать вину OpenAI и определить сумму нанесенного им ущерба.

Достигнутое соглашение между профсоюзом сценаристов и голливудскими компаниями завершает 148-дневную забастовку, ставшую второй по длительности в истории WGA.

Эта забастовка уже привела к отмене или переносу ряда крупных проектов и мероприятий. Было перенесено более 15 мероприятий по вручению премий в области кино и телевидения, в том числе премий «Эмми» и MTV. Перенеслись на более поздний срок или были вынуждены внести изменения в свою программу более 10 фестивалей, в том числе Международный кинофестиваль в Локарно, Международный кинофестиваль в Торонто и др. Отложены и перенесены съемки и премьеры более 30 кинофильмов, в том числе «Аватар» 3 и 4, «Гран Туризмо», «Годзилла против Кинг-Конга: Новая империя», новое продолжение фильма про Человека-паука и т. д. Перенеслись на более поздний срок более 40 телепроектов, в том числе продолжение культового sci-fi сериала «Вавилон-5», а также «Дюна», 911, CSI и др.

Убытки студий, телеканалов и рекламодателей от забастовки только подсчитываются. Но для одной только Warner Bros. Discovery она может обойтись в $500 млн — в начале сентября компания предупредила регуляторов и инвесторов, что забастовка может сократить годовую выручку компании на $300−500 млн. Таким образом, общая выручка Warner Bros. Discovery по итогам текущего года может составить не $11 млрд, как ожидалось ранее, а $10,5 млрд.

Евгений Хвостик

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