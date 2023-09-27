Соглашение о строительстве путей к аэропорту Краснодара подпишут в 2023 году

Соглашение по проекту запуска внутригородской электрички, которая соединит аэропорт и железнодорожный вокзал Краснодара, планируется подписать до конца года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу города Евгения Наумова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos

Реализация проекта будет проходить в несколько этапов. После подписания соглашения между администрациями Краснодарского края, Краснодара и ОАО «РЖД» начнется проектирование и поиск источников финансирования. В рамках первого этапа планируется организовать кольцевое движение от железнодорожного вокзала «Краснодар-1». Путь будет пролегать через разъезд Витаминный и станицу Пашковская.

«Это очень поможет городу, там есть порядка двух километров строительства железнодорожных путей для того, чтобы городская электричка закольцевалась и поехала. Планируем, что в этом году мы подписываем»,— отметил Евгений Наумов.

Мэр считает, что запуск городской электрички повысит транспортную мобильность жителей поселков Индустриального, Российского, Новознаменского и района ТРЦ «Красная Площадь». Запустить движение по малому кольцу планируют в 2026 году, а полностью завершить проект — к 2030 году.

Татьяна Ручкина

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