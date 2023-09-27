Выходя из тени собрата

Учитывая статус Tudor как второй марки группы Rolex, при рассказе о ней от сравнения с материнской маркой, конечно, не уйти. При этом было бы неправильно говорить о Tudor как о бледной тени именитого родственника, эдаком «ролексе» для бедных. Эти часы обладают на настоящий момент образцовым для других швейцарских конкурентов сочетанием «цена/качество», но этим их достоинства не ограничиваются. Если говорить о различиях в дизайне, то у часов Rolex не найти таких особенностей Tudor, как матовые (сатинированные и отпескоструенные) корпуса, часовые стрелки стиля snowflake («снежинка») с квадратным наконечником (с 1969 года — признак всех Tudor с корпусами, герметичными от 150 м), высококачественные текстильные ремешки. Разумеется, налицо и признаки экономии: Tudor использует более дешевую сталь марки 316L (в отличие от эксклюзивной «ролексовской» 904L с высоким содержанием никеля, хорошо сопротивляющейся агрессивной среде наподобие морской воды) и применяет более скромную отделку циферблатов.

Что касается механизмов, то Tudor прогрессирует буквально семимильными шагами: если ее первые мануфактурные калибры появились всего восемь лет назад, то теперь в некоторых моделях она использует собственные механизмы с улучшенной даже по сравнению с критериями COSC точностью хода. Сравните: стандарт суточных отклонений для любого сертифицированного COSC в качестве хронометра (особо точных часов) механизма — в пределах 10 с, настроенных Tudor в корпусе и предварительно сертифицированных COSC — 6 с, а Rolex практикует двойное (COSC и собственное, после установки в корпус) тестирование с максимальным допуском в 4 с. Кроме того, в отдельные модели Tudor устанавливаются собственные калибры с сертификацией METAS Master Chronometer (ранее ее разработала и применяла только конкурирующая марка Omega) в 5 с/сутки. Таким образом, проверенная суточная точность механизмов с обозначением MT (Manufacture Tudor) отстает от лучшей в мире, «ролексовской», всего на 1–2 с.

И все это, повторю, продается по довольно демократичным, в пределах 5 тыс. швейцарских франков ценам (примерно 550 тыс. руб. по текущему курсу), если не рассматривать исключения в виде единственной полностью золотой и биколорных (в корпусах из комбинации стали и золота) моделей Tudor.

Black Bay с бордовым безелем

Классические Tudor в стальном водонепроницаемом до 200 м корпусе диаметром 41 мм с черным циферблатом. Механизм с 70-часовым запасом хода оттестирован по канонам METAS с допуском точности 0+5 с/сутки. Часы, как и некоторые модели Rolex Oyster Perpetual Professional, доступны с двумя типами браслетов: из трех звеньев из сатинированной стали (условным Oyster) или из пяти овальных звеньев (условным Jubilee). А также с черным каучуковым ремешком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Следующая фотография 1 / 10 Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor

Black Bay GMT

Довольно популярная модель Tudor с указателем времени второго часового пояса (красная стрелка центрального расположения) и 24-часовым безелем сине-красного цвета, так называемым Pepsi, обрела опаловый выпуклый циферблат с гальванической отделкой (ранее выпускались с черным). Корпус — стальной, диаметром 41 мм, герметичный до 200 м. Мануфактурный механизм с сертификацией COSC настроен с допуском в 6 с.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Следующая фотография 1 / 6 Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor

Pelagos FXD

Модель выпущена в честь водолазов ВМФ США — давних, с конца 50-х, заказчиков Tudor. Титановый корпус диаметром 42 мм водонепроницаем до 200 м. Вращающийся однонаправленный безель с 60-минутной разметкой для дайверов, черный циферблат. Мануфактурный механизм с сертификацией COSC и уменьшенным до 6 с/сутки допуском.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Следующая фотография 1 / 7 Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor

Pelagos FXD и Pelagos FXD Chrono «Alinghi Red Bull Racing Edition»

Такие материалы корпусов, как сталь, титан, бронза, керамика и даже серебро (по-моему, уникальное на данный момент часовое предложение), Tudor дополнил еще и карбоном. Из него сделаны формально не лимитированные, но явно редкие модели, посвященные швейцарскому участнику яхтенного Кубка Америки — команде Alinghi Эрнесто Бертарелли (20 лет назад ее первым часовым партнером была Audemars Piguet). Трехстрелочник имеет диаметр 42 мм, хронограф — на 1 мм больше. Водонепроницаемость — 200 м. Модели с синими циферблатами оснащены такими же механизмами «усовершенствованного COSC», как и две выше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Следующая фотография 1 / 8 Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor

Black Bay 54

Индекс «54» в названии намекает не на диаметр корпуса, а на год выпуска оригинальной модели. Первая дайверская модель марки увидела свет в 1954 году (на год позже Rolex Oyster Perpetual Submariner) в корпусе типичного тогда, но более чем скромного теперь диаметра 37 мм. Нынче это скорее «дайвер» для дам. Им предлагаются водонепроницаемые до 200 м стальные часы на стальном браслете или каучуковом ремешке с мануфактурным механизмом, с улучшенной до 6 с сертификацией COSC.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Следующая фотография 1 / 10 Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor

Бермудский треугольник «блэк бэев»

Пожалуй, единственная вещь, за которую Tudor заслуживает критики,— это запутанная структура коллекций. Если раньше в и без того огромной коллекции Black Bay уже были модели с корпусами 41, 42 и 43 мм, а также субколлекция Black Bay 58 (названная по году выпуска первого экземпляра) с 39-миллиметровыми в диаметре корпусами, то теперь в нее включили еще и линию Black Bay 54 c 37-миллиметровыми и «просто» Black Bay 31/36/39/41 в корпусах 31–41 мм. Не запутались? Я — да! Почему новинкам не дали другие имена — бог весть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Следующая фотография 1 / 9 Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor

Аналогично и с Pelagos. Если раньше этим именем обозначались исключительно самые «глубоководные» титановые часы Tudor с 500-метровой водозащитой, то зачем аналогично называть новые модели, герметичные до 200 м? Нет ответа. Видимо, объяснение кроется в недоступных простым смертным маркетинговых соображениях.

Юрий Хнычкин