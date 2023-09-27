«Ценности должны быть согласованы»

Глава Якутии Айсен Николаев заступился за региональные картины, снятые с проката. Речь идет о фильмах «Айта» и «Кандидат». В первом случае Роскомнадзор усмотрел попытки нарушить единство народов России, во втором — пропаганду ЛГБТ. Руководитель республики дал понять, что не все в стране рады успехам местной киноотрасли. При том что «Айта» получила признание на многих площадках. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает доводы Николаева близкими к истине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Есть в России такое уникальное и прогрессивное во всех отношениях явление под названием якутское кино. В начале сентября вышли два фильма: «Айта» режиссера Степана Бурнашева и «Кандидат» Дмитрия Шадрина. Однако обе картины, может быть, даже неожиданно, но запретили к прокату. «Айту» уличили в попытке нарушить ни больше ни меньше единство народов России. Согласно сценарию, на почве несчастной любви возникает как бы межнациональный конфликт, помноженный на не очень хорошее поведение силовиков, назовем этот так. Но в итоге происходит хеппи-энд: русские с якутами — друзья, и полицейские — вполне себе приличные люди.

По идее, классический сюжет. Но вот Роскомнадзор посчитал по-другому. И, соответственно, «Кандидат»: его уличили в пропаганде ЛГБТ — там мужчина, страшно подумать, переодевается в женщину. Теперь это категорически возбраняется — Минкульт отказал в прокатном удостоверении.

И вот глава Якутии выступил в поддержку данных картин. Режиссеров он назвал истинными патриотами и талантливыми людьми. Призвал не расстраиваться. Применительно к «Кандидату» руководитель республики пошутил — тогда запретите «Джентльменов удачи» или «Здравствуйте, я ваша тетя», или в «Джазе только девушки». К слову, сейчас такое вполне возможно. Хотели же запретить «Сказку о попе и о работнике его Балде».

Знали бы советские режиссеры Александр Серый и Виктор Титов, когда снимали свои бестселлеры, пройдя не без проблем советскую цензуру, что без малого через 50 лет теоретически смогут подпасть под новый запрет за неведомую тогда аббревиатуру ЛГБТ. Впрочем, мы отвлеклись.

Айсен Николаев делает следующий вывод: все это было бы смешно, если бы не было так грустно — не нравится некоторым наш якутский успех, и даже бояться нас стали. Если бы режиссеры Якутии только для себя снимали, это ладно, а то ведь целую киноиндустрию сумели создать, так, глядишь, и на «Оскар» можно замахнуться.

В принципе, глава региона все сказал, добавить к этому по большому счету и нечего. Можно даже кое-что прочитать между строк: мол, самой Москве вызов бросили, и большим режиссерам с именами и наградами такое понравиться не может.

Действительно, казалось бы, региональное искусство нужно всячески поощрять, ибо это есть подтверждение восстания с колен народов России — продвигают они свою культуру в массы, и это способствует национальному возрождению. Это же духовная скрепа — традиционные ценности. Но нет. Ценности должны быть согласованы и как надо оформлены. Во всем контроль нужен и в первую очередь в кино, которое, как известно, есть важнейшее из искусств. А если пустить все на самотек, неизвестно, куда можно зайти.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".