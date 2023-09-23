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Коммерсантъ FM
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Горнолыжники бронируют туры

Какие зимние курорты популярны у россиян

В России вырос интерес к горнолыжному отдыху. Операторы сообщают, что их клиенты активно бронируют туры на зимние курорты. Спрос в сравнении 2022 годом увеличился на 10%. Такие данные “Ъ FM” привели в Общенациональном союзе индустрии гостеприимства. Наибольшей популярностью по-прежнему пользуется сочинская Красная Поляна. Как отмечают участники рынка, в этом году также ожидается интерес к курорту Шерегеш и двукратно может увеличиться турпоток на «Долину Айна» на Сахалине. Не отказываются россияне и от европейских склонов. Во сколько обойдется горнолыжный отдых внутри страны и в итальянских Альпах? Расскажет Елена Иванова.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Сейчас в России туристов принимают около 400 горнолыжных курортов. В каждом регионе сезон стартует в разное время. В середине ноября открываются комплексы в Кемеровской и Мурманской областях. В декабре к ним присоединяются базы на Урале и в Приэльбрусье, а также в Красноярском и Алтайском краях.

Сколько стоит отпуск на берегах Охотского и Баренцева морей

Сколько стоит отпуск на берегах Охотского и Баренцева морей

При этом у россиян пользуется популярностью услуга раннего бронирования. Как отметили представили индустрии, первые запросы поступили еще в июле. Если брать тур заблаговременно, выгода может составить до 30%, следует из данных на сайте курорта «Роза Хутор». В этом году на сочинский регион приходится более 60% продаж, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин:

«Многолетний лидер — Красная Поляна — 60-65% всего турпотока, который сейчас продается. На второе место, наверное, выйдет Шерегеш — 20%. Остальные курорты — где-то по 10% от всех поездок — это Архыз, Домбай и Приэльбрусье. Здесь еще есть региональная специфика, если в Красную Поляну едут со всей страны, то в Шерегеш все-таки, скорее, горнолыжники Сибири. Если это Архыз, то это Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия. Туристов из Москвы там значительно меньше, чем в Красной Поляне».

Как отмечают игроки рынка, цены год к году почти не изменились. Например, если бронировать отель сейчас, то в декабре недельная путевка на двоих в Сочи обойдется от 50 тыс. руб. до 1 млн руб. в зависимости от звездности комплекса.

А вот стоимость горнолыжных услуг, скорее всего, вырастет. Это связано с подорожанием снаряжения. Кроме того, в пиковый сезон ежегодно увеличиваются цены на авиаперелеты, что также повлияет на итоговую сумму путевки.

Правда, вариантов становится меньше. Из-за климатических изменений некоторые курорты либо открывают склоны позднее, либо закрываются навсегда. В сентябре, например, демонтировали все подъемники французского Ла-Самбюи — там глобальное потепление сократило сезон до нескольких недель. Такая же участь может в будущем ждать и российские горнолыжные курорты, говорит эксперт по горнолыжному отдыху Георгий Дубенецкий:

«Если говорить о двух закрывшихся французских курортах, то они крошечные — на один-два подъемника. То есть это больше напоминает наши клубные склоны, например, в Подмосковье. Они расположены низко. Это же грозит и нашим курортам низко расположенным, то есть в первую очередь Красной Поляне. Как показал прошлый год, когда сезон практически начался, в феврале нормальное катание только началось, и кончилось уже в начале марта».

Почему туристы полетели на азиатские курорты

Почему туристы полетели на азиатские курорты

Спрос на горнолыжный отдых за рубежом у россиян вырос в несколько раз, несмотря на значительное изменение курса евро, который в сентябре 2022-го стоил 60 руб. Поклонников горнолыжного отдыха в Альпах не останавливают и трудности с перелетами, говорит зампред совета директоров холдинга Jet Travel Максим Приставко:

«Не все авиакомпании опубликовали полетные программы. И туристы вынуждены лететь, что называется, как попало. Но спрос вырос хорошо. В первую очередь это Италия, Швейцария, Франция. Цены традиционно меняются где-то на 1-1,5% за сезон. Стоимость авиаперелета варьируется в пределах от 70 тыс. руб. до 100 тыс. руб. на человека».

Стоимость недельного тура на двоих в европейском горнолыжном комплексе начинается от 150 тыс. руб. — это минимальная сумма за перелет и проживание. Отдельно придется оплатить трансфер от аэропорта до склона — цены начинаются от 30 тыс. руб. туда и обратно. Ски-пасс на неделю обойдется в аналогичную сумму — примерно в 30-35 тыс. руб.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Мария Широкова

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