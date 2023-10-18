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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 45 лет министру науки и высшего образования Валерию Фалькову

Валерий Фальков

Валерий Фальков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Валерий Фальков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин:

— Уважаемый Валерий Николаевич! Поздравляю Вас с днем рождения! Все, кому повезло знать Вас лично, высоко ценят Ваши профессионализм, погруженность в дела научно-образовательного сообщества и настоящую интеллигентность. Знаю, что Вы искренне любите историю, и благодарен за то, что развитие исторической науки и образования всегда находится в фокусе Вашего внимания. Науку и внешнюю разведку объединяет стремление к новым знаниям, а взаимодействие представителей этих сфер не раз помогало укреплению суверенитета нашей Родины. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов на благо России!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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