Сегодня исполняется 45 лет министру науки и высшего образования Валерию Фалькову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Фальков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Валерий Фальков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин:

— Уважаемый Валерий Николаевич! Поздравляю Вас с днем рождения! Все, кому повезло знать Вас лично, высоко ценят Ваши профессионализм, погруженность в дела научно-образовательного сообщества и настоящую интеллигентность. Знаю, что Вы искренне любите историю, и благодарен за то, что развитие исторической науки и образования всегда находится в фокусе Вашего внимания. Науку и внешнюю разведку объединяет стремление к новым знаниям, а взаимодействие представителей этих сфер не раз помогало укреплению суверенитета нашей Родины. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов на благо России!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»