Жители Уктуса устроили акцию против строительства центра для заключенных

В Екатеринбурге жители микрорайона Уктус выступили против строительства исправительного центра для заключенных. По оценке корреспондента «Ъ-Урал», на акцию возле здания санатория, где хотят строить центр, пришли около 25 человек. На месте дежурят сотрудники полиции.

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Напомним, исправительный центр на 196 заключенных планируют строить на ул. Просторная, 1. Здание ГУФСИН выделили городские власти. Планируется, что осужденные будут заниматься благоустройством Екатеринбурга.

Жители Уктуса же направили обращение на имя прокурора региона Бориса Крылова, губернатора Евгения Куйвашева и мэра Алексея Орлова с просьбой о недопущении строительства исправительного центра.

В июле в поселке Верхнее Дуброво открыли новый исправительный центр для осужденных на 84 места. Он появился в отремонтированном четырехэтажном здании общежития Косулинского абразивного завода. В 2022 году Владимир Путин поддержал замену тюремного срока исправительными работами для 100 тыс. осужденных.

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