В Екатеринбурге на Уктусе планируют построить исправительный центр

В Екатеринбурге в микрорайоне Уктус (Чкаловский район) на улице Просторная,1 планируют построить исправительный центр на 196 заключенных. Как сообщил портал 66.ru, участок уже перевели из зоны застройки частными домами в зону режимных объектов ограниченного доступа.

Здание ГУФСИН по Свердловской области выделил город. Как рассказала порталу замначальника областного ГУФСИН Екатерина Закачурина, на объект приезжал мэр Алексей Орлов — он уже одобрил этот проект. Заключенные будут заниматься благоустройством города.

По данным портала, здание еще не числится на балансе ГУФСИН, это будет сделано только после ремонта. «Сейчас на территории устанавливают забор. Сигнализацию в помещении по контракту с мэрией поставит компания "Алтара" за 5,8 млн руб.»,— сказано в сообщении.

Жители Уктуса составили на имя прокурора региона Бориса Крылова, губернатора Евгения Куйвашева и мэра Алексея Орлова обращение с просьбой о недопущении строительства исправительного центра.

«Пешеходный маршрут учеников школы №131 пролегает непосредственно вдоль здания по ул. Просторной, 1. Несмотря на то, что в таких центрах отбывают наказание обычно осужденные по преступлениям небольшой и средней тяжести, ранее такие лица могли быть судимы по тяжким и особо тяжким преступлениям против личности и половой неприкосновенности, что вызывает большое беспокойство родителей школьников»,— сказано в обращении жителей, которое опубликовано в группе «Активисты Сосновый бор» в Telegram.

«В регионе несколько исправительных центров, и каких-то ЧП в отношении граждан или местных жителей не зафиксировано. Содержащиеся в исправцентрах сами со своих зарплат обеспечивают себя продуктами питания, одеждой и другими необходимыми вещами. Зарплаты заключенных в таких центрах — до 200 тыс. руб.»,— пояснили изданию в ГУФСИН.

Напомним, в июле в поселке Верхнее Дуброво открыли новый исправительный центр для осужденных на 84 места. Он появился в отремонтированном четырехэтажном здании общежития Косулинского абразивного завода. В 2022 году Владимир Путин поддержал замену тюремного срока исправительными работами для 100 тыс. осужденных.

Полина Хабарова

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