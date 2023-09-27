Парламент Приморья прекратил полномочия депутата, осужденного за растление

Законодательное собрание Приморского края на своем заседании досрочно прекратило полномочия двух депутатов — спикера, единоросса Александра Ролика и члена фракции КПРФ Артема Самсонова.

Господин Ролик, который являлся спикером парламента Приморья двух созывов — 2016 и 2021 годов, назначен постановлением губернатора Олега Кожемяко представителем от исполнительной власти региона в Совете Федерации.

По данным «Ъ», освободившееся место спикера парламента Приморья должен занять вице-губернатор по вопросам внутренней политики Антон Волошко, которому, впрочем, еще предстоит избраться депутатом. Он баллотируется по 21-му одномандатному округу, довыборы по которому назначены на 29 октября.

Артем Самсонов лишен мандата депутата по причине вступления в законную силу обвинительного приговора суда. Политик признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

По версии следствия, в 2018 году на одной из баз отдыха в пригороде Владивостока депутат Самсонов демонстрировал 11-летнему мальчику фаллоимитатор и «доводил ему информацию о его предназначении». В качестве наказания Артему Самсонову назначено 13 лет колонии строгого режима. В ходе следствия и суда политик наотрез отказывался признать себя виновным. Он настаивал, что обвинение политически мотивировано и построено на оговоре.

Отзыв мандата у Артема Самсонова прошел без дебатов, но из 36 присутствующих на заседании депутатов, 13 проголосовали против (во фракцию КПРФ входят 11 человек).

Подробнее о деле читайте в материале «Коммуниста вернули к ребенку».

Алексей Чернышев, Владивосток