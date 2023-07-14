Утвержден обвинительный приговор в отношении приморского депутата Самсонова

Сегодня, 14 июля, Приморский краевой суд подтвердил обоснованность приговора суда первой инстанции в отношении депутата Законодательного собрания Приморья, бывшего первого секретаря Владивостокского горкома КПРФ Артема Самсонова. Политик признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). В качестве наказания Артему Самсонову назначено 13 лет колонии строгого режима.

«Приговор от 20.09.2022 оставлен без изменения, апелляционные жалобы (с дополнениями) осужденного и адвоката — без удовлетворения»,— сообщила итоги апелляционного рассмотрения уголовного дела в отношении Артема Самсонова объединенная пресс-служба судебной системы Приморья. Уточняется, что в срок наказания политику зачтено время его содержания под стражей и нахождения под домашним арестом.

«Чуда не случилось»,— прокомментировал исход судебного заседания Артем Самсонов.

Адвокат депутата Наталья Касилова заявила «Ъ», что защита намерена подать кассационную жалобу в Девятый кассационный суд общей юрисдикции. «Будем продолжать добиваться оправдания»,— сказала госпожа Касилова.

Напомним, 27 февраля текущего года Приморский краевой суд отменил обвинительный приговор Артему Самсонову, вынесенный в сентябре 2022 года Советским райсудом. Крайсуд направил материалы дела в тот же суд первой инстанции на новое рассмотрение, но в ином составе судей. Также крайсуд изменил политику меру пресечения — с содержания под стражей на домашний арест.

Однако с решением Приморского крайсуда не согласилась прокуратура, обжаловавшая его в вышестоящей судебной инстанции. В мае Девятый кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил жалобу надзорного ведомства, отменил решение крайсуда и направил материалы дела на новое апелляционное рассмотрение.

По версии следствия, в 2018 году на одной из баз отдыха в пригороде Владивостока депутат Самсонов демонстрировал 11-летнему мальчику фаллоимитатор и «доводил ему информацию о его предназначении». В ходе следствия и суда политик наотрез отказывался признать себя виновным. Он настаивал, что обвинение политически мотивировано и построено на оговоре отцом мальчика, его любовницей и ее взрослым сыном. Более того, политик заявил, что «фаллоимитатор принадлежал любовнице отца потерпевшего и именно она его всем демонстрировала, в том числе и детям». Происходило это якобы на отдыхе, на котором Артема Самсонова, по его же словам, не было, и не в 2018-м, а в 2019 году.

Алексей Чернышев, Владивосток